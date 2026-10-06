Zatrzymanie narkotykowe w Jarocinie. 26-latek przesyłał marihuanę paczkomatami

Kolejne uderzenie w siatkę handlarzy narkotyków

Zatrzymanie 26-letniego mieszkańca województwa dolnośląskiego odbyło się 1 października 2026 roku i stanowi kontynuację działań prowadzonych przez służby od sierpnia. Wówczas na terenie gminy Jarocin zatrzymano trzech mężczyzn podejrzanych o handel narkotykami, a w kolejnych etapach śledztwa ujęto dwie następne osoby z województw łódzkiego oraz dolnośląskiego. Rozpracowanie grupy przestępczej było możliwe dzięki pracy operacyjnej i rozpoznaniu policjantów Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie. Każdy z zatrzymanych ma związek z prowadzonym postępowaniem dotyczącym nielegalnego obrotu środkami odurzającymi.

Narkotyki przesyłane w paczkach na terenie całego kraju

W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że wytypowany mężczyzna wysyłał środki odurzające za pośrednictwem paczkomatów. Proceder ten odbywał się na terenie kilku województw w całej Polsce. Śledczy zlokalizowali wynajmowane przez 26-latka mieszkanie we Wrocławiu, do którego weszli po uzyskaniu nakazu przeszukania. Na miejscu policjanci znaleźli przedmioty wykorzystywane do popełniania przestępstw, takie jak wagi elektroniczne, drukarki oraz naklejki. Zabezpieczone dowody wskazują na zorganizowany sposób działania podejrzanego.

Policjanci zabezpieczyli ponad 27 kilogramów marihuany

Podczas przeszukania lokalu we Wrocławiu kryminalni odnaleźli i zabezpieczyli ponad 22 kg marihuany. Funkcjonariusze ustalili również, że mężczyzna zdążył nadać 23 przesyłki przez paczkomaty, które następnie zostały przejęte przez policję. W paczkach tych znajdowało się dodatkowo ponad 5 kg marihuany. Łącznie mundurowi zabezpieczyli w tej sprawie ponad 27 kg narkotyków. Po zakończeniu czynności w mieszkaniu 26-latek został przewieziony do jednostki policji w Jarocinie.

Zarzuty i tymczasowe aresztowanie dla 26-latka

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutu wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Policjanci wykazali także, że podejrzany uczynił sobie z nielegalnego procederu stałe źródło dochodu. Za te czyny, zgodnie z Kodeksem karnym, grozi kara pozbawienia wolności do 20 lat. Na wniosek policji oraz prokuratury sąd w Jarocinie zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy. Zatrzymany 26-latek spędzi w tymczasowym areszcie najbliższe 3 miesiące.

Źródło: Policja.pl