Oszustwo w okolicach Kalisza. Policjanci zatrzymali czterech mężczyzn w sprawie na milion euro

Mechanizm oszustwa przy międzynarodowych transportach towarów

Proceder polegał na organizowaniu transportów dla przedsiębiorstw z różnych krajów Europy, które zlecały przewóz zakupionych towarów. Zamiast do faktycznych odbiorców, ładunki trafiały do magazynów zlokalizowanych w okolicach Kalisza, a kontakt z organizatorami przewozu nagle się urywał. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną KRP Warszawa VII we współpracy z funkcjonariuszami z Kalisza ustalili, że wartość strat w wyniku tej działalności wynosi około 1 000 000 euro. Mundurowi bezzwłocznie przystąpili do weryfikacji informacji operacyjnych oraz wykonania niezbędnych ustaleń po otrzymaniu zgłoszenia.

Zatrzymania podejrzanych przez policjantów z Warszawy i Kalisza

Skuteczne działania funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania czterech mężczyzn 6 października 2026 roku. Wśród ujętych osób znalazł się 41-latek, który jest podejrzany o udostępnienie swoich danych osobowych innej osobie. Dane te posłużyły do uzyskania zatrudnienia w firmie świadczącej usługi transportowe, co następnie umożliwiło organizowanie transportów dla europejskich przedsiębiorstw. Policjanci dotarli również do osób bezpośrednio związanych z miejscem składowania przejmowanych towarów, co pozwoliło na sprawne przeprowadzenie akcji.

Rola pracowników oraz właściciela magazynów pod Kaliszem

Kolejne osoby zatrzymane przez mundurowych to dwaj pracownicy magazynu w wieku 34 i 45 lat. Z ustaleń śledczych wynika, że właśnie do tego obiektu w okolicach Kalisza trafiały towary przewożone w ramach zleconych transportów. Funkcjonariusze zatrzymali także 51-letniego właściciela magazynów. Wszyscy mężczyźni zostali przewiezieni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawiono im konkretne zarzuty.

Zarzuty prokuratorskie i środki zapobiegawcze

51-letni właściciel magazynów oraz 41-latek, który udostępnił dane osobowe, usłyszeli zarzuty pomocnictwa w oszustwie dotyczącym mienia znacznej wartości i zostali objęci policyjnym dozorem. Z kolei wobec 34-latka i 45-latka, którym zarzuca się oszustwo dokonane w warunkach czynu ciągłego dotyczące mienia znacznej wartości, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na wniosek prokuratury. Całe postępowanie jest nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Praga Południe. Śledczy zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl