Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Triumf po raz 250

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-04 9:14

Hubert Hurkacz wywalczył awans do półfinału turnieju ATP 500 w Pekinie. W ćwierćfinałowym starciu pokonał Rosjanina Karena Chaczanowa, co oznaczało 250. wygrany mecz w jego karierze.

Tenisista uderzający piłkę rakietą na niebieskim korcie. O awansie Hurkacza do półfinału w Pekinie przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Tenisista na niebieskim korcie odbija rakietą żółtą piłkę. W tle widać siatkę i tablicę wyników.

Zwycięstwo nad Chaczanowem w Pekinie

W ćwierćfinale turnieju ATP 500 na twardych kortach w stolicy Chin Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Karena Chaczanowa w dwóch setach. Wynik spotkania to 7:6 (7-2), 6:2 na korzyść polskiego tenisisty. Triumf ten pozwolił mu zameldować się w przedostatniej rundzie zawodów.

Rozegrany ćwierćfinał był dla Huberta Hurkacza spotkaniem szczególnym. Wygrana nad rosyjskim przeciwnikiem była jego 250. zwycięstwem w karierze. Sukces ten stanowi istotny kamień milowy w dotychczasowych startach zawodnika na światowych kortach.

Kto będzie rywalem w półfinale?

Przeciwnikiem Polaka w półfinałowym starciu w Pekinie będzie wygrany z pary Andriej Rublow - Alex De Minaur. Australijczyk jest w tym turnieju rozstawiony z numerem piątym, natomiast Rublow to kolejny reprezentant Rosji w drabince zawodów.

Obaj potencjalni rywale prezentują wysoki poziom sportowy. Zarówno starcie z Rublowem, jak i z De Minaurem będzie wymagało od Polaka maksymalnej koncentracji. Walka o finał chińskiego turnieju zapowiada się niezwykle emocjonująco.

ROLKI