Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Triumf po raz 250

Zwycięstwo nad Chaczanowem w Pekinie

W ćwierćfinale turnieju ATP 500 na twardych kortach w stolicy Chin Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Karena Chaczanowa w dwóch setach. Wynik spotkania to 7:6 (7-2), 6:2 na korzyść polskiego tenisisty. Triumf ten pozwolił mu zameldować się w przedostatniej rundzie zawodów.

Rozegrany ćwierćfinał był dla Huberta Hurkacza spotkaniem szczególnym. Wygrana nad rosyjskim przeciwnikiem była jego 250. zwycięstwem w karierze. Sukces ten stanowi istotny kamień milowy w dotychczasowych startach zawodnika na światowych kortach.

Kto będzie rywalem w półfinale?

Przeciwnikiem Polaka w półfinałowym starciu w Pekinie będzie wygrany z pary Andriej Rublow - Alex De Minaur. Australijczyk jest w tym turnieju rozstawiony z numerem piątym, natomiast Rublow to kolejny reprezentant Rosji w drabince zawodów.

Obaj potencjalni rywale prezentują wysoki poziom sportowy. Zarówno starcie z Rublowem, jak i z De Minaurem będzie wymagało od Polaka maksymalnej koncentracji. Walka o finał chińskiego turnieju zapowiada się niezwykle emocjonująco.