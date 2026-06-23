Oscar Garcia nowym trenerem Pogoni Szczecin. Ile potrwa kontrakt?

Oscar Garcia oficjalnie trenerem Pogoni Szczecin

Hiszpan Oscar Garcia został nowym trenerem Pogoni Szczecin, przejmując posadę po Thomasie Thomasbergu. Poprzedni trener z Danii pracował w szczecińskim klubie przez niecałe 10 miesięcy. Katalończyk, który ma 53 lata, podpisał umowę obowiązującą przez najbliższe trzy lata.

Jeszcze w niedzielę Garcia był związany kontraktem z Ajaksem Amsterdam do połowy przyszłego roku. Piąte miejsce w lidze nie zadowoliło włodarzy, co doprowadziło do rozstania. Zespół pod wodzą Hiszpana zanotował pięć zwycięstw, trzy remisy i dwie porażki.

"Oscar dołączył do drużyny U-23 w trudnym momencie. Wkrótce potrzebowaliśmy go w pierwszym zespole, a to nie była łatwa sprawa. Jesteśmy wdzięczni za jego wysiłki i życzymy mu sukcesów na kolejnym etapie kariery" – powiedział klubowym mediom Jordi Crujiff, dyrektor techniczny Ajaksu, po rozwiązaniu, za porozumieniem stron, umowy z Hiszpanem.

Doświadczenie w europejskich klubach i transfer do Polski

Garcia, dawniej zawodnik m.in. FC Barcelony i Valencii, posiada bogate doświadczenie trenerskie. Pracował już w klubach z Izraela, Austrii, Anglii i Francji, z sukcesami takimi jak mistrzostwa z RB Salzburg. W Pogoni wspomoże go Enrique Sanz Ramirez, odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne.

Hiszpan był już łączony z polskimi klubami, m.in. z Legią Warszawa i samą Pogonią w zeszłym roku. Poprzedni sezon pod wodzą Thomasberga Pogoń Szczecin zakończyła walką o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie, unikając spadku dopiero w przedostatniej kolejce. We wtorkowe popołudnie Garcia poprowadzi swój pierwszy trening.