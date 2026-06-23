Polki walczą o awans do Wimbledonu. Kawa idzie jak burza, Klimovicova odpada

Katarzyna Kawa pewnie wygrywa z Susan Bandecchi

Droga do głównej drabinki prestiżowego turnieju wiedzie przez trzystopniowe eliminacje. Katarzyna Kawa rozpoczęła je z wysokiego „C”. Sklasyfikowana na 121. miejscu w rankingu WTA i rozstawiona z „czternastką” Polka szybko rozprawiła się z zajmującą 168. pozycję Susan Bandecchi. Pierwszy set to absolutna dominacja naszej tenisistki i wygrana 6:1. W drugiej odsłonie decydujący cios padł w szóstym gemie, w którym Kawa przełamała Szwajcarkę. Następnie utrzymała swój serwis, pieczętując zwycięstwo. W kolejnej rundzie jej rywalką będzie Luisina Giovannini z Argentyny lub Lucrezia Stefanini z Włoch.

Linda Klimovicova przegrywa z Lulu Sun

Trudniejsze zadanie czekało Lindę Klimovicovą. Reprezentantka Polski, grająca w naszych barwach od niedawna, trafiła na Lulu Sun, turniejową „dziewiątkę” i zeszłoroczną ćwierćfinalistkę. Panie zaprezentowały kibicom bardzo zacięte widowisko. O losach pierwszego seta zadecydował tie-break, w którym lepsza okazała się rywalka. W drugiej partii walka toczyła się gem za gem, aż do decydującego przełamania na korzyść Sun. Klimovicova broniła się heroicznie, oddalając trzy piłki meczowe, ale ostatecznie uległa 6:7(3), 5:7. Zwyciężczyni zmierzy się teraz z Oceane Dodin.

Wimbledon 2026: Kto zagra w turnieju głównym?

Zmagania na londyńskiej trawie w ramach turnieju głównego rozpoczną się w najbliższy poniedziałek. Pewne występu są już cztery polskie tenisistki. Na kortach zaprezentują się Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch i Maja Chwalińska. W piątek poznamy ostateczny układ drabinki, po oficjalnym losowaniu pierwszej rundy.