Eliminacje ME koszykarek: Polska pokonała Rumunię. I przypieczętowała awans do kolejnej fazy, ale co dalej?

Pewne zwycięstwo Polski w eliminacjach ME koszykarek

W 5. kolejce grupy C pierwszego etapu eliminacji Mistrzostw Europy 2027 reprezentacja Polski koszykarek odniosła kolejne zwycięstwo. W Sybinie Polki pokonały Rumunię wynikiem 75:50. Dzięki temu triumfowi biało-czerwone zapewniły sobie komplet zwycięstw i pewny udział w kolejnej fazie kwalifikacji Eurobasketu, demonstrując swoją dominację w grupie.

Wyniki ćwiartek tego spotkania to 19:17, 26:8, 9:11 i 21:14 na korzyść Polski, co pokazuje kontrolę nad meczem, zwłaszcza w drugiej kwarcie. Wcześniej, w listopadowym meczu rozegranym w Sosnowcu, polskie koszykarki również zdecydowanie wygrały z Rumunią, osiągając wynik 86:41. To utwierdza ich pozycję jako lidera grupy.

Kiedy rozpocznie się druga faza kwalifikacji do Eurobasketu?

Ostatnie spotkanie w obecnym etapie eliminacji Polska, już pewna pierwszego miejsca w grupie, rozegra we wtorek. Przeciwniczkami będą Cypryjki, a mecz odbędzie się w Limassol. Będzie to kolejna okazja do utrzymania zwycięskiej passy i dopracowania taktyki przed trudniejszymi wyzwaniami.

Druga faza eliminacji do Mistrzostw Europy 2027 ma rozpocząć się w listopadzie tego roku. W jej ramach 24 zakwalifikowane drużyny zostaną podzielone na sześć grup. Z każdej z tych grup dwie najlepsze reprezentacje uzyskają bezpośredni awans do turnieju głównego Eurobasketu. Polska po raz ostatni wystąpiła w mistrzostwach Europy w 2015 roku.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.