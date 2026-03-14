Ekstraklasa piłkarska. Jak Piast Gliwice zaskoczył Jagiellonię w Białymstoku?

Bramki i przebieg spotkania Jagiellonia – Piast

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok a Piastem Gliwice zakończyło się wynikiem 1:2. Pierwszą bramkę meczu zdobył dla Piasta Gliwice Hugo Vallejo w 21. minucie, otwierając wynik na 0:1. Ta sytuacja miała miejsce w pierwszej połowie, co ustaliło wynik do przerwy. Zawodnicy obu drużyn walczyli o dominację na boisku już od pierwszego gwizdka sędziego Marcina Szczerbowicza.

Druga odsłona meczu Ekstraklasy przyniosła kolejne trafienie dla zespołu z Gliwic. W 67. minucie meczu Hugo Vallejo ponownie wpisał się na listę strzelców, podwyższając prowadzenie Piasta na 0:2. Jagiellonia Białystok, mimo prób przejęcia inicjatywy, przez długi czas nie potrafiła znaleźć sposobu na pokonanie bramkarza rywali. Gliwiczanie skutecznie kontrolowali przebieg gry, umacniając swoją przewagę.

Kto zdobył bramkę dla Jagiellonii Białystok?

Nadzieje na odwrócenie losów spotkania dla Jagiellonii Białystok pojawiły się w 82. minucie. Wtedy to Jesus Imaz zdobył bramkę kontaktową, zmniejszając wynik na 1:2 i dodając emocji końcówce meczu. Trafienie to rozgrzało atmosferę na stadionie, mobilizując gospodarzy do intensywniejszych ataków. Pomimo zaciętej walki w ostatnich minutach, Jagiellonia nie zdołała już doprowadzić do wyrównania rezultatu.

W trakcie meczu sędzia Marcin Szczerbowicz z Olsztyna ukarał żółtymi kartkami trzech zawodników Piasta Gliwice: Igora Drapińskiego, Juande Rivasa oraz Jakuba Lewickiego. Na stadionie w Białymstoku spotkanie oglądało łącznie 16 580 widzów, świadków tego ligowego starcia. Obie drużyny wystąpiły w określonych składach, dokonując zmian w trakcie trwania gry. Ostateczny wynik utrzymał się do samego końca spotkania.

