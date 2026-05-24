Ekstraklasa. Kibice Lecha Poznań świętowali mistrzostwo. Ilu fanów bawiło się na poznańskich ulicach?

Mistrzostwo Polski dla Lecha i uroczystości na Enea Stadionie

Piłkarze Lecha Poznań zapewnili sobie dziesiąty tytuł mistrza Polski już tydzień wcześniej, pokonując Radomiaka Radom 3:1. Dzięki temu klub miał czas na szczegółowe przygotowania do mistrzowskiej fety w Poznaniu. Ostatni mecz sezonu z Wisłą Płock, zakończony remisem 2:2 na Enea Stadionie, był jedynie preludium do zaplanowanych uroczystości.

Bezpośrednio po oficjalnej ceremonii dekoracji na stadionie, drużyna Lecha Poznań przesiadła się na specjalnie przygotowany odkryty autokar. Pojazd powoli wyruszył w kierunku Międzynarodowych Targów Poznańskich, a tysiące kibiców towarzyszyło piłkarzom. Ulice miasta rozświetliły race i fajerwerki, tworząc atmosferę przypominającą noc sylwestrową, z wszechobecnymi okrzykami "mistrz, mistrz Kolejorz".

Jak przebiegała mistrzowska feta na Międzynarodowych Targach Poznańskich?

Na Międzynarodowych Targach Poznańskich, dokładnie na Placu Marka, pierwsi fani zaczęli gromadzić się już około godziny 21:00. Klub zadbał o odpowiednią oprawę, zapewniając muzykę od DJ-ów oraz materiały multimedialne wyświetlane na specjalnym ekranie. Przed pojawieniem się piłkarzy scena była już otoczona przez tłumy, szacowane na około 30 tysięcy osób.

Kiedy drużyna w końcu dotarła na miejsce, rozpoczęło się wspólne świętowanie. Nawet zazwyczaj spokojny trener Niels Frederiksen, który przedłużył kontrakt na kolejne dwa sezony, zaintonował kibicowską przyśpiewkę. Głos zabrał również prezes i współwłaściciel Lecha Piotr Rutkowski, który dziękował fanom za wsparcie w trudnych latach. Po ponadgodzinnej zabawie i śpiewaniu, piłkarze udali się na uroczystą kolację, podczas gdy kibice kontynuowali świętowanie sukcesu swojej drużyny do późnych godzin nocnych.

"Mieliśmy trudne lata za sobą. Chciałbym podziękować wam za to, że byliście z Lechem na dobre i złe" - powiedział sternik klubu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.