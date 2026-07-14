Szymon Marciniak nie poprowadzi półfinału mistrzostw świata. FIFA podjęła ostateczną decyzję

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-07-14 10:26

Płocki arbiter stracił szansę na sędziowanie meczów 1/2 finału mundialu w 2026 roku. W poniedziałek światowa federacja pominęła go przy obsadzie starcia Francuzów z Hiszpanami, z kolei 14 lipca ogłoszono, że nie poprowadzi również rywalizacji Anglii z Argentyną. Brak nominacji na tę fazę turnieju wciąż jednak daje Polakowi nadzieję na udział w najważniejszym, finałowym spotkaniu całych rozgrywek.

Sędzia Szymon Marciniak trzymający gwizdek na boisku. O decyzjach FIFA w sprawie arbitra przeczytasz w Eska.
Autor: ART SERVICE / Super Express Szymon Marciniak

Światowa centrala piłkarska zamknęła przed polskim sędzią drzwi do meczów półfinałowych. Dowiedzieliśmy się właśnie, że głównym rozjemcą w prestiżowym starciu Anglii z Argentyną mianowano Amerykanina Ismaila Elfatha, co ostatecznie wyklucza z tej roli naszego rodaka. Arbiter wywodzący się z Płocka wciąż jednak pozostaje w ścisłym gronie kandydatów do obsady dwóch ostatnich spotkań mundialu w 2026 roku, czyli rywalizacji o trzecie miejsce oraz samego wielkiego finału. Należy pamiętać, że cztery lata wcześniej na turnieju w Katarze to właśnie Szymon Marciniak sędziował finałową batalię, podczas której argentyńska kadra po serii rzutów karnych pokonała reprezentację Francji.

Mistrzostwa świata 2026 z polskim sędzią VAR. Czy Szymon Marciniak poprowadzi finał?

Zdjęcia: Leo Messi podczas meczu Argentyna - Austria

Leo Messi
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