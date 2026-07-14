MŚ 2026: Znamy terminarz półfinałów. Dzisiaj pierwszy hit o wielki finał!

We wtorek 14 lipca rozegrany zostanie pierwszy z czterech finałowych meczów tegorocznego mundialu.

O przepustkę do wielkiego finału walczą Francja z Hiszpanią oraz Anglia z Argentyną.

Zobacz szczegółowy harmonogram spotkań 1/2 finału mistrzostw świata.

MŚ 2026: We wtorek 14 lipca Francja gra z Hiszpanią o finał

Po dwudniowej przerwie od piłkarskich emocji, fani mogą zacierać ręce na kolejne wielkie starcie. We wtorek 14 lipca odbędzie się pierwszy półfinał, w którym Francuzi zmierzą się z reprezentacją Hiszpanii. Pierwszy gwizdek na AT&T Stadium w Arlington zaplanowano na 21:00 polskiego czasu. Kolejnego finalistę wyłoni środowe spotkanie. Poniżej prezentujemy kompletny plan gier dla 1/2 finału.

Terminarz 1/2 finału MŚ 2026. Hitowe starcia na amerykańskich stadionach

Francja - Hiszpania (wtorek 14 lipca, godz. 21:00, AT&T Stadium w Arlington)

Stawką tego starcia jest bilet do finału, ale to też okazja do rewanżu za półfinał Euro 2024. Dwa lata temu Hiszpanie wygrali z "Trójkolorowymi" 2:1, co otworzyło im drogę do europejskiego czempionatu. Odegrać zechcą się podopieczni Didiera Deschampsa, dysponujący niesamowitą siłą ognia z Mbappe, Olise i Dembele na czele. Mecz będzie transmitowany na żywo w TVP1, TVP Sport oraz w internecie na TVPSport.pl.

Anglia - Argentyna (środa 15 lipca, godz. 21:00, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta)

Zaraz po zakończeniu wtorkowych zmagań uwaga przeniesie się na drugi półfinałowy bój, który skompletuje stawkę finału MŚ 2026. Argentyna to jedyny zespół z Ameryki Południowej, który utrzymał się w grze o tytuł w walce z europejskimi rywalami. Czy Messi i jego koledzy powstrzymają Anglików, marzących o triumfie? Spotkanie to obejrzeć będzie można również na antenach TVP1 i TVP Sport, a także na portalu TVPSport.pl.

Rozpiska ostatnich meczów Mistrzostw Świata 2026:

Wtorek, 14 lipca 2026, godz. 21:00, Arlington: Francja – Hiszpania (1. półfinał)

Środa, 15 lipca 2026, godz. 21:00, Atlanta: Argentyna – Anglia (2. półfinał)

Sobota, 18 lipca 2026, godz. 23:00, Miami Gardens: Mecz o brązowy medal

Niedziela, 19 lipca 2026, godz. 21:00, East Rutherford: Wielki finał

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie