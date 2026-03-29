Decydujące starcie o mundial. Kadra opuszcza Warszawę po ostatnim treningu

Przygotowania Polaków do meczu ze Szwecją

- Kadra narodowa kończy przygotowania do najważniejszego pojedynku w eliminacjach mistrzostw świata przeciwko reprezentacji Szwecji.

- Finałowe zajęcia na terenie warszawskiego PGE Narodowego przyciągnęły ogromną uwagę przedstawicieli prasy.

- Sprawdź naszą galerię, aby przekonać się o atmosferze panującej w polskim zespole tuż przed decydującym gwizdkiem.

Punktualnie za piętnaście dwunasta w niedzielę kadrowicze zameldowali się na murawie, aby przeprowadzić ostateczne szlify przed podróżą do Sztokholmu. Dziennikarze mogli obserwować poczynania zawodników przez początkowe piętnaście minut tego zgrupowania. Zgodnie z harmonogramem o godzinie 16:10 polska ekipa uda się w drogę na Półwysep Skandynawski, by tam przygotowywać się do wtorkowego starcia.

Początek wielkiego spotkania na obiekcie w Solnie pod Sztokholmem zaplanowano na wtorek na godzinę 20:45. Będzie to kolejne z rzędu bezpośrednie starcie tych zespołów w finałowej walce o awans na mundial. W marcu 2022 roku to Polacy cieszyli się z triumfu na Stadionie Śląskim w Chorzowie, pokonując rywali dwiema bramkami. Drużyna, która tym razem wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku, dołączy w turnieju głównym do grupy F, mając za przeciwników zespoły z Holandii, Japonii oraz Tunezji.

Galeria zdjęć z treningu reprezentacji Polski przed wylotem do Szwecji

Poniżej prezentujemy ujęcia z niedzielnych zajęć polskiej kadry na stołecznym obiekcie. Fotoreporterzy uchwycili skupienie i determinację w zespole, który już za kilkadziesiąt godzin zagra o najwyższą stawkę.