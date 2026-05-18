Kolejny dzień matur. Dziś uczniowie zmierzą się z historią i językiem francuskim

Egzamin z historii zaplanowano na godzinę 9:00 i przewidziano na niego 180 minut. Sesja popołudniowa, czyli test z języka francuskiego, rozpocznie się o 14:00. Uczniowie zdający poziom rozszerzony będą mieli do dyspozycji 150 minut, a ci na poziomie dwujęzycznym – 180 minut. Centralna Komisja Egzaminacyjna podaje, że chęć napisania rozszerzonej historii zgłosiło około 22 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół średnich. Stanowi to 6,4 procent wszystkich przystępujących do matury.

Przedmiot ten uplasował się na ósmej pozycji na liście najpopularniejszych egzaminów dodatkowych podczas tegorocznej sesji.

Popołudniowe zmagania z francuskim zgromadzą mniejszą grupę abiturientów. Poziom rozszerzony zdecydowało się zdawać 659 uczniów, podczas gdy na wariant dwujęzyczny postawiły 322 osoby.

Rozszerzone egzaminy z języków obcych cieszą się zainteresowaniem przede wszystkim tych maturzystów, którzy w przyszłości chcą aplikować na studia filologiczne bądź na kierunki, gdzie biegła znajomość danego języka jest kluczowa.

Zgodnie z procedurami, Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni arkusze maturalne jeszcze w dniu ich pisania. Zestawy zadań z sesji porannej zostaną opublikowane po południu, a te z części popołudniowej pojawią się w sieci w godzinach wieczornych.

Warunkiem pomyślnego zdania egzaminu dojrzałości jest zdobycie co najmniej 30 procent punktów z części obowiązkowej. Egzaminy rozszerzone nie mają narzuconego progu zaliczenia, a ich głównym celem jest klasyfikacja kandydatów podczas naboru na uczelnie wyższe.

Ostateczne wyniki tegorocznych zmagań maturalnych maturzyści poznają 8 lipca.