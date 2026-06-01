Maja Chwalińska walczy o ćwierćfinał French Open. Diane Parry rywalką Polki

Polska tenisistka Maja Chwalińska staje przed kluczowym wyzwaniem na prestiżowym turnieju French Open.

Walczy o awans do ćwierćfinału, co byłoby jej największym sukcesem w karierze na kortach Rolanda Garrosa.

Polka mierzy się z wymagającą rywalką, której awans do tej fazy wywołał spore zaskoczenie.

Maja Chwalińska ostatnią Polką w turnieju French Open WTA

To dopiero trzeci występ Mai Chwalińskiej w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego. W 2022 roku dotarła do drugiej rundy Wimbledonu, a w 2025 roku zakończyła udział na pierwszym meczu w Australian Open. W pierwszej rundzie w Paryżu, Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Chin, Qinwen Zheng, wynikiem 6:4, 6:0. Następnie wygrała z rozstawioną z numerem 23. Belgijką Elise Mertens, również w dwóch setach, oraz w trzeciej rundzie zwyciężyła nad Greczynką Marią Sakkari 1:6, 6:3, 6:2.

Jak Maja Chwalińska radzi sobie w rankingu WTA?

Chwalińska, która obecnie zajmuje 114. miejsce w rankingu WTA, musiała przejść przez kwalifikacje, aby dostać się do głównej drabinki. Jej sukcesy w Paryżu zapewniły jej awans do pierwszej setki, a wirtualnie zajmuje teraz 75. miejsce. Jej rywalka, Diane Parry, jest o rok młodsza i zajmuje 92. miejsce w rankingu WTA, a wirtualnie jest na 54. pozycji.

Kiedy odbędzie się mecz Chwalińskiej z Parry?

Pierwsze spotkanie pomiędzy Chwalińską a Parry zaplanowano jako drugi mecz dnia, po pojedynku Włocha Flavio Cobollego z Amerykaninem Zacharym Svajdą, który rozpocznie się o godzinie 11. Maja Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji na French Open, po tym jak Iga Świątek przegrała w 1/8 finału z Martą Kostiuk.

Źródło PAP.