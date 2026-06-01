Te rośliny najlepiej znoszą upały. Nie straszne im nawet 30 stopni

Coraz gorętsze lata sprawiają, że utrzymanie bujnej roślinności w ogrodach i na balkonach staje się wyzwaniem, co skłania do poszukiwania gatunków odpornych na ekstremalne warunki.

Istnieje grupa roślin, które doskonale radzą sobie z wysokimi temperaturami i suszą dzięki specjalnym adaptacjom, takim jak zdolność magazynowania wody czy specyficzna budowa liści i korzeni.

Wybór tych wytrzymałych gatunków pozwala na cieszenie się pięknym ogrodem lub balkonem przez całe lato, minimalizując potrzebę intensywnej pielęgnacji i częstego podlewania.

Kluczem do utrzymania zieleni w obliczu upałów jest świadome dobieranie roślin, które naturalnie preferują słoneczne i suche warunki, co zapewnia ich przetrwanie i efektowny wygląd bez zbędnego stresu.

Jeśli chcesz mieć ogród lub balkon, który będzie wyglądał dobrze nawet podczas największych upałów, kluczowy jest wybór odpowiednich roślin. Te odporne na wysokie temperatury nie tylko oszczędzą ci pracy, ale też sprawią, że zieleń będzie cieszyć oko przez całe lato i to bez stresu i codziennego biegania z konewką.

Rośliny, które przetrwają upały

Wiedziałeś o tym, że istnieje grupa roślin, dla których 30 stopni to nie problem, a naturalne środowisko? Ich sekret to grube liście, głębokie systemy korzeniowe albo zdolność magazynowania wody. Dzięki temu nie wymagają codziennego podlewania i dobrze znoszą pełne słońce.

Jednym z absolutnych numerów jeden jest lawenda. Uwielbia słońce, suchą glebę i wysokie temperatury. Im więcej światła, tym lepiej kwitnie i intensywniej pachnie. Co ważne, nadmiar wody jej szkodzi, więc w czasie upałów radzi sobie znacznie lepiej niż wiele innych roślin ozdobnych.

Te rośliny świetnie sprawdzą się latem w ogrodzie

W ogrodach coraz częściej pojawia się jeżówka. Nie tylko pięknie wygląda, ale też doskonale znosi suszę i wysokie temperatury. Jej kwiaty przyciągają motyle i pszczoły, a sama roślina nie traci formy nawet podczas długich fal upałów.

Świetnym wyborem są także rozchodniki i rojniki. To rośliny niemal niezniszczalne – idealne na skalniaki, rabaty i donice. Magazynują wodę w liściach, dlatego nawet kilkudniowy brak podlewania nie robi na nich wrażenia. Doskonale sprawdzają się tam, gdzie słońce praży od rana do wieczora.

Jeśli chodzi o balkony i tarasy, warto postawić na pelargonie i surfinie. Choć wyglądają na delikatne, w rzeczywistości świetnie radzą sobie w pełnym słońcu. Przy regularnym, ale umiarkowanym podlewaniu potrafią kwitnąć nieprzerwanie przez całe lato, nawet podczas największych upałów.

Nie można zapominać też o trawach ozdobnych, takich jak miskanty czy kostrzewa. Są odporne, efektowne i praktycznie bezobsługowe. Wysokie temperatury nie tylko im nie szkodzą, ale często wręcz sprzyjają ich wzrostowi.