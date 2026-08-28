MŚ Koszykarzy 2027. Tomczyk widzi szansę przed meczem z Niemcami

Polska reprezentacja z szansami na mistrzostwa świata

Polska reprezentacja, prowadzona przez Igora Milicicia, odniosła kolejne zwycięstwo w eliminacjach, wygrywając z Izraelem 106:86 w czwartkowym meczu w Rydze. Biało-czerwoni utrzymują prowadzenie w grupie K, a tylko nieprawdopodobny scenariusz mógłby pozbawić ich wyjazdu na mistrzostwa świata w Katarze. Mateusz Ponitka zagrał w tym meczu kapitalne zawody, zdobywając 24 punkty, 9 asyst, 6 zbiórek i 4 bloki. Wskaźnik efektywności wyniósł 38, deklasując m.in. Victora Wembanyamę i Denisa Schroedera.

Były reprezentant Dominik Tomczyk, przyznaje, że nie oglądał meczu z powodu obowiązków, jednak dostrzega mocne strony zespołu. Podkreśla wartość naszych środkowych oraz twardy blok defensywny. Atutami kadry są też dobre rzuty z dystansu oraz forma Ponitki. Polska drużyna gra świetnie zarówno z obwodu, jak i z dalszych odległości.

"Na pewno pod koszem, gdzie mamy dwóch wartościowych środkowych, ogranych w dobrych ligach zagranicznych. Naszym atutem jest także blok obronny. Ciężko się gra przeciwko naszym \"wieżowcom\", ale też całemu systemowi defensywnemu. Również obwód i rzuty z dalszych odległości są na wysokim poziomie, często gramy na wysokiej skuteczności. Oddzielny temat to kapitan drużyny Mateusz Ponitka, napędzający ją do takiej gry i sam dający najlepszy przykład" - ocenił.

Niemcy to rywal niezwykle groźny i aktualny mistrz globu

Tomczyk w przeszłości grał z Niemcami podczas ME w 1997 roku. Wtedy Polacy wygrali 86:76, a Tomczyk zdobył 20 punktów. Wspomina ten sukces, ale zaznacza, że dzisiejsze Niemcy to już zupełnie inny zespół. Aktualnie to oni są potęgą i mistrzami świata z 2023 roku, jak i Europy z 2025.

Niemiecki zespół prowadzony jest przez MVP mundialu, Denisa Schroedera. Polacy ostatnio trzykrotnie ulegli Niemcom w meczach o stawkę. Niedzielny mecz odbędzie się w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu o 14.45. Tomczyk zauważa, że choć rywale są faworytem, przy odpowiednim szczęściu, Polacy mają szansę ich zaskoczyć.