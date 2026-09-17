Ten liść działa jak magnes na pieniądze. Wiele osób nosi go w portfelu na co dzień

W dobie wysokich kosztów utrzymania coraz więcej osób szuka wsparcia w ludowych wierzeniach, aby zapewnić sobie dobrobyt.

Według starych przekazów ten niepozorny drobiazg pełni funkcję silnego amuletu, który chroni przed utratą gotówki i przyciąga pomyślność.

Jeśli chcesz, by stan twojego konta nie malał, poznaj sposób na jego prawidłowe zastosowanie i odwrócenie złej passy!

Przesądy o pieniądzach. Noszą go w portfelu ci, którzy chcą cieszyć się dostatkiem

W polskiej kulturze ludowej funkcjonuje całe mnóstwo różnorodnych wierzeń i przesądów. Obejmują one niemal każdą sferę życia, od miłości po kwestie związane ze szczęściem czy finansami. Istnieją nawet przesądy rzekomo chroniące przed ciężką chorobą albo zgonem. Obecnie, gdy ceny podstawowych produktów szybują w górę, wiele osób szuka wszelkich możliwych sposobów na przetrwanie trudniejszego okresu. Z tego powodu entuzjaści magii ludowej dbają o to, by w ich portfelu zawsze znajdował się jeden konkretny element – mowa oczywiście o liściach laurowych.

Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach Pytanie 1 z 10 Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego? Bo dostaniesz zeza Bo będziesz łysa/łysy Bo zostaniesz starą panną/starym kawalerem Następne pytanie

Liść laurowy w portfelu ma przyciągać pieniądze i chronić przed ich roztrwonieniem

Noszenie przy sobie liścia laurowego to znany od pokoleń zabieg mający na celu pomnożenie oszczędności. Ta wyjątkowa tradycja wywodzi się bezpośrednio z dawnych praktyk i nauk ezoterycznych. Zwolennicy tego rozwiązania przekonują, że obecność choćby jednego listka w przegródce z banknotami gwarantuje przypływ gotówki, szybki awans w pracy i zażegnanie kłopotów z płynnością. Warto przypomnieć, że już starożytni Rzymianie i Grecy doceniali niezwykłe właściwości tej rośliny, traktując wawrzyn jako gatunek wręcz uświęcony. Do dziś uznaje się go za niezwykle potężny amulet, który zapobiega trwonieniu kapitału.

Jak nosić liście laurowe, aby przyciągnąć dostatek?

Aby ten ludowy zabieg przyniósł oczekiwane rezultaty, należy zadbać o dobór odpowiedniego egzemplarza. Liść musi być w idealnym stanie: wysuszona, w całości, wolna od uszkodzeń oraz intensywnie pachnąca. Część miłośników magii zaleca wręcz umieszczenie na liściu konkretnej intencji i schowanie go do portfela na cały pierwszy miesiąc rozpoczynającego się roku. Jeżeli z kolei twoim celem jest awans lub podwyżka pensji, doskonałym miejscem na schowanie tego amuletu będzie biurko lub teczka z dokumentami – ma to znacząco przybliżyć cię do zawodowego sukcesu.

Czy jesteśmy przesądni? "Zawsze wstaję lewą nogą, bo łóżko tak stoi"