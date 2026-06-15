Mama 19-letniej polskiej sprinterki zachwyca formą w sieci. Pokazała odważne kadry

Alicja Kuś ma niesamowitą urodę i figurę

Obiecująca polska sprinterka od początku swojej sportowej drogi może liczyć na ogromne wsparcie ze strony mamy. Sukcesy Anastazji Kuś na bieżni, takie jak srebro podczas halowych mistrzostw świata w Nankinie w rywalizacji sztafet 4x400 metrów, to z pewnością także zasługa jej rodzicielki. Obie kobiety łączy nie tylko miłość do sportu, ale również nieprzeciętna uroda i doskonała forma fizyczna. Alicja Kuś prezentuje się na tyle młodo, że często jest brana za siostrę 19-letniej lekkoatletki. Zarówno matka, jak i córka nie boją się stawiać na śmiałe stylizacje – biegaczka odebrała świadectwo maturalne w bardzo krótkiej sukience, która mocno eksponowała jej nogi. Jej mama z kolei regularnie dzieli się w sieci zdjęciami w kusych strojach kąpielowych. Niedawno opublikowała nowe, niezwykle zmysłowe ujęcia, na których można podziwiać jej zgrabne nogi, stopy oraz wyrzeźbiony brzuch. Trzeba przyznać, że sylwetka Alicji Kuś robi gigantyczne wrażenie.

Anastazja Kuś na egzaminach maturalnych. Polska lekkoatletka dzieli czas między bieżnię a naukę

Galeria: Alicja Kuś pokazuje ciało

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Anastazja Kuś i Alicja Kuś - jakie są ich relacje?

Lekkoatletka i jej mama regularnie brylują na czerwonych dywanach, wzbudzając spore zainteresowanie. W styczniu na Gali Mistrzów Sportu Alicja Kuś zaprezentowała się w niezwykle efektownej kreacji z głębokim rozcięciem. Niezatarte wrażenie panie zostawiły po sobie również podczas plebiscytu Kobieta Roku Glamour 2025. Wówczas to 19-letnia Anastazja zebrała więcej spojrzeń niż największe osobistości polskiego show-biznesu, zostawiając w cieniu m.in. Julię Wieniawę i Dodę.

Co ciekawe, tak bliska i serdeczna relacja matki z córką nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem otoczenia. Kobiety zdają się jednak nie zwracać uwagi na nieprzychylne komentarze i pielęgnują swoją więź.

Wiadomo, dużo osób dość krzywo patrzy na tę naszą relację. Mówią, że jesteśmy za blisko, ale ja tak nie uważam. Póki mamy taką możliwość i to się sprawdza, nie będę na siłę tego zmieniała. Nie muszę o nic się martwić, mama wszystkiego dopilnuje

– zaznaczyła lekkoatletka podczas jednej z rozmów z redakcją „Przeglądu Sportowego”.