Amerykańska rywalka Igi Świątek zachwyca w sieci. Amanda Anisimova wzięła udział w kampanii reklamowej tequili

Amanda Anisimova chwali się zdjęciami

Amanda Anisimova planowała w bieżącym sezonie walczyć o najwyższe pozycje w rankingu WTA, jednak ostatnio nieco obniżyła loty. Zmagania w turnieju Indian Wells zakończyła już na etapie czwartej rundy, ulegając Victorii Mboko 4:6, 1:6. Mimo sportowych niepowodzeń zawodniczka przyciągnęła uwagę mediów dzięki udziałowi w akcji promocyjnej popularnego producenta tequili. Sklasyfikowana na szóstym miejscu w światowym zestawieniu sportsmenka wzięła udział w sesji zdjęciowej zrealizowanej w wodzie, posyłając w stronę obiektywu niezwykle wyraziste spojrzenia.

W sierpniu zawodniczka świętowała swoje 24. urodziny. Kiedy dotarła do finałowego starcia wielkoszlemowego Wimbledonu, gdzie poniosła porażkę z Igą Świątek 0:6, 0:6, po raz pierwszy w karierze awansowała do najlepszej dziesiątki tenisistek świata. W styczniu 2026 roku zanotowała swój największy życiowy sukces, docierając na trzecią pozycję w zestawieniu. Amerykanka o rosyjskim pochodzeniu od dawna uważana jest za gigantyczny talent z perspektywami na wybitną karierę sportową. Triumf w młodzieżowym Roland Garros w 2017 roku sprawił, że zaczęto ją nazywać nową Marią Szarapową. Podobieństwo do słynnej Rosjanki widać zarówno w jej warunkach fizycznych, jak i zachowaniu na korcie. Mierząca 180 centymetrów wzrostu kobieta charakteryzuje się ofensywnym stylem gry, a jej kluczowym atutem niezmiennie pozostaje potężne uderzenie z bekhendu.

Dzięki temu, że zawodniczka na co dzień mieszka na Florydzie w niedalekiej odległości od oceanu, regularnie publikuje w sieci fotografie w strojach kąpielowych, co spotyka się z ogromnym entuzjazmem jej sympatyków. Poza profesjonalnym sportem Amerykanka niezwykle ceni sobie malarstwo, które odegrało kluczową rolę w walce z jej kryzysem zawodowym. Tworzenie obrazów stanowiło dla niej ratunek w trudnym momencie, kiedy codzienna rywalizacja na kortach sprawiała jej ogromne trudności i prowadziła do wypalenia.

„Zaczęłam interesować się sztuką, gdy nie czułam się dobrze psychicznie. To coś, co robiłam w wolnym czasie, aby oczyścić głowę” - wyjaśniła Anisimova, której ulubionym artystą jest Vincent van Gogh.

Poniżej można zapoznać się z ujęciami amerykańskiej tenisistki, które powstały na potrzeby wspomnianej kampanii reklamowej.