Sprawdź, jak aromaty oddziałują na ludzki nastrój i przygotuj naturalne perfumy do mieszkania, które bez dużych wydatków odmienią domową atmosferę.

Do stworzenia efektownego potpourri wypełniającego pokój piękną wonią wystarczy połączyć suszone owoce, przyprawy oraz olejki.

Wykorzystaj prostą metodę z użyciem ciepła, aby wzmocnić intensywność kompozycji i znacznie przedłużyć jej trwałość.

Quiz. Jakie perfumy najlepiej do Ciebie pasują? Pytanie 1 z 8 Twoje wymarzone wakacje to: zwiedzanie bazarów i straganów w Marakeszu wielka przygoda na egzotycznej wyspie romantyczny wypad do Rzymu relaks nad wodą blisko lasu Następne pytanie

Domowy zapach do wnętrz z cynamonem i pomarańczą. Jak zrobić potpourri?

Wiedza na temat oddziaływania aromatów na codzienne funkcjonowanie człowieka stale rośnie. Z licznych analiz wynika, że subtelne i miłe dla nosa wonie realnie kształtują nasz nastrój oraz kondycję zdrowotną. Wykorzystanie delikatnych olejków eterycznych pozwala zredukować stres, rozładować napięcie i zwalczyć problemy z zasypianiem. Dobrze dobrane kompozycje zapachowe dopełniają wystrój mieszkania, nadając mu aurę czystości i elegancji. Choć perfumowanie pokoi cieszy się rosnącą popularnością, nie wymaga już dużych nakładów finansowych. Zamiast kupować gotowe produkty, można samodzielnie stworzyć domową mieszankę, która przyniesie identyczny rezultat i pozwoli na pełny wybór użytych składników.

W roli naturalnego odświeżacza powietrza doskonale sprawdza się potpourri, czyli dekoracyjna mieszanka suszonych roślin, ziół i przypraw wzbogacona olejkami eterycznymi, która wydobywa z natury to, co najbardziej intensywne. Do wykonania kompozycji potrzebne będą suszone plastry pomarańczy, trzy laski cynamonu, cztery gwiazdki anyżu, szyszki, gałązki jodły i olejek eteryczny, przy czym świąteczny klimat najlepiej podkreśli wariant jodłowy lub pomarańczowy. Trwałość i złożoność mieszanki można zwiększyć, stosując zasady aromaterapii i łącząc produkty z różnych grup. Szybko ulatniające się cytrusy, takie jak cytryna czy pomarańcza, tworzą dającą natychmiastowe orzeźwienie nutę głowy. Dłużej wyczuwalną nutę serca budują goździki, cynamon oraz ylang-ylang, natomiast za głębię i największą trwałość odpowiadają nuty bazy, czyli paczula i drzewo sandałowe. Zabawa proporcjami tych elementów pozwala uzyskać niepowtarzalny i zmieniający się w czasie aromat.

Wszystkie przygotowane elementy należy ułożyć warstwami w sporym szklanym naczyniu. Ostatnim krokiem jest wzbogacenie kompozycji o około 40 kropli olejku eterycznego lub zastępcze spryskanie jej zwykłymi perfumami. Ustawienie takiej dekoracji na salonowym stole sprawi, że całe pomieszczenie wypełni się przyjemną wonią.

Intensywność własnoręcznie przygotowanej mieszanki warto podbić za pomocą wyższej temperatury, która aktywuje olejki i ułatwia ich wyczuwanie. W tym celu pomiędzy składniki potpourri można włożyć małe świeczki typu tealight, których płomień ogrzeje całość i przyspieszy uwalnianie aromatu w pokoju. Innym rozwiązaniem jest ustawienie naczynia bezpośrednio na ciepłym kaloryferze, co również wzmocni zapach i rozprowadzi go po wnętrzu.