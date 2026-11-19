Wyprzedaż elektroniki w Black Friday. Jak sklepy czyszczą magazyny ze starego sprzętu?

Handlowcy regularnie wykorzystują medialny szum towarzyszący listopadowym obniżkom, aby wyprzedać urządzenia wyprodukowane dwa lub trzy lata temu. Taki sprzęt początkowo prezentuje się całkiem dobrze, jednak w rzeczywistości jego rynkowa wartość spadła już znacznie wcześniej. Duży rabat procentowy może wywołać u ciebie mylne wrażenie, że trafiasz na wyjątkową okazję, choć tak naprawdę płacisz zwykłą stawkę rynkową za przestarzałą już technologię. Branża elektroniczna stanowi pod tym kątem największe wyzwanie dla kupujących, ponieważ specyfikacje techniczne niezwykle szybko tracą na aktualności.

Podczas zakupów dokładnie analizuj numery seryjne oraz precyzyjne symbole produktów. Na potrzeby wielkich akcji promocyjnych wytwórcy sprzętu często przygotowują modele o nazwach łudząco przypominających topowe urządzenia. Zmiana zaledwie jednego znaku w kodzie może oznaczać, że wewnątrz obudowy znajduje się gorsza matryca, słabszy procesor lub mniejsza pamięć RAM. Tego typu zubożone warianty oraz specjalne linie wyprzedażowe przyciągają klientów niską kwotą, lecz pod względem parametrów wyraźnie przegrywają z oryginalnymi odpowiednikami opisywanymi w internetowych testach.

Dyrektywa Omnibus a Black Friday. Najniższa cena z 30 dni ujawni fałszywe promocje

Najskuteczniejszym narzędziem chroniącym klientów przed manipulacjami handlowców pozostaje dyrektywa Omnibus. Przepisy te funkcjonują w polskim prawie od początku 2023 roku i wymuszają na sklepach konkretne działania informacyjne. Obok każdego przecenionego artykułu sprzedawca ma obowiązek wyświetlić najniższą kwotę, za jaką oferował dany produkt w ciągu 30 dni poprzedzających rabat. Ta regulacja prawna daje ci możliwość natychmiastowego sprawdzenia, czy reklamowana „okazja” to realna obniżka, czy zwykły chwyt marketingowy.

Sytuacja staje się oczywista, gdy baner w sklepie internetowym ogłasza ogromną przecenę na Black Friday, natomiast najniższa kwota z ostatnich tygodni pokrywa się z aktualną ofertą. Obowiązujące prawo znacząco utrudnia handlowcom stosowanie dawnych trików, które polegały na celowym zawyżaniu stawek tuż przed szczytem zakupowym, aby chwilę później ogłosić pozornie wielką zniżkę. Inspekcja UOKiK systematycznie weryfikuje czytelność oraz widoczność tych oznaczeń dla konsumentów, a za łamanie przepisów nakłada na firmy dotkliwe sankcje finansowe.

Jak sklepy omijają dyrektywę Omnibus? Uważaj na sztuczki cenowe i oszustwa w sieci

Część przedsiębiorców znalazła jednak sposób na obejście tych regulacji poprzez wcześniejsze planowanie zmian w cennikach. Sklep może podnieść koszt zakupu na przykład 35 dni przed startem Black Friday, dzięki czemu minimalna stawka z ostatniego miesiąca wciąż wygląda bardzo atrakcyjnie dla sprzedawcy. Z tego powodu dobrze jest wspomagać się zewnętrznymi porównywarkami oraz rozszerzeniami do przeglądarek, które śledzą wahania cen na przestrzeni wielu miesięcy. Dopiero takie zestawienie pokazuje realną wartość wybranego urządzenia i pozwala ocenić, czy aktualna oferta faktycznie należy do rekordowo niskich.

Podczas gorączkowego szukania promocji zachowaj również czujność wobec fałszywych witryn sklepowych. Specjaliści z CERT Orange Polska systematycznie wydają komunikaty ostrzegające przed zjawiskiem phishingu, czyli serwisami imitującymi popularne sieci handlowe i wystawiającymi kosztowną elektronikę za podejrzanie małe pieniądze. Oszuści żerują na pośpiechu oraz emocjach kupujących, próbując w ten sposób ukraść dane osobowe lub środki finansowe. Przed finalizacją transakcji zawsze sprawdzaj adres URL witryny i oferowane formy rozliczenia. Rezygnacja z zakupu będzie najlepszym wyjściem, gdy nieznana, świeża strona wymaga wyłącznie płatności z góry albo szybkiego przelewu.

Bezpieczne zakupy w Black Friday. Jak zaplanować wydatki i zwrócić nietrafiony sprzęt?

Przed umieszczeniem towaru w wirtualnym koszyku dokładnie określ poszukiwany model urządzenia, a także zapisz zrzuty ekranu z jego cenami jeszcze przed uderzeniem głównej fali promocji. Pilnuj ustalonego wcześniej limitu wydatków i ignoruj zegary na stronach, które dramatycznie odliczają czas do wygaśnięcia rabatu. Taki zabieg celowo wywołuje u klienta lęk przed ominięciem okazji określanej jako FOMO, co ma skłonić go do błyskawicznego i bezrefleksyjnego zakupu sprzętu bez wcześniejszej weryfikacji jego parametrów.

Miej też na uwadze przywileje przysługujące konsumentom zawierającym transakcje przez internet. Gdy po otwarciu przesyłki uznasz, że zamówiony telefon lub komputer nie odpowiada twoim wymaganiom, przepisy gwarantują ci 14 dni na zwrot towaru bez konieczności tłumaczenia powodów takiej decyzji. Ten ustawowy mechanizm ochronny daje czas na spokojną analizę, czy nabyte urządzenia AGD bądź RTV faktycznie są warte wydanych pieniędzy. Wykorzystaj tę opcję zawsze wtedy, gdy po rozpakowaniu paczki dojdziesz do wniosku, że reklamowana „super okazja” rozmija się ze stanem faktycznym.