Niewyraźna mowa zaniepokoiła dyżurnego

We wtorek, 17 listopada, dyżurny odebrał zgłoszenie z numeru alarmowego 112. Dzwoniący mówił niewyraźnie i ciężko dyszał. Mężczyzna rozłączył się i nie odebrał telefonu, gdy dyżurny próbował oddzwonić. Jego głos sugerował, że może być pod silnym wpływem alkoholu, jednak nadkomisarz Paweł Radziewicz miał wątpliwości, czy trudności z mówieniem były skutkiem alkoholu. Ustalił dane i miejsce, w którym przebywał mężczyzna, a następnie niezwłocznie skierował tam patrol dzielnicowych.

Policjanci weszli do mieszkania i wezwali pomoc medyczną

Na miejscu nikt nie odpowiadał na domofon ani nie reagował na dzwonek i pukanie policjantów. Aspirant sztabowy Sebastian Banasiak oraz młodszy aspirant Kamil Bok weszli do mieszkania. W środku znaleźli 52-latka, który potrzebował pilnej pomocy. Stan mężczyzny i jego objawy mogły świadczyć o udarze. Funkcjonariusze wezwali pomoc medyczną i pozostali przy mężczyźnie do czasu przyjazdu ratowników.

Źródło: Policja.pl