Albańska gwiazda zachwyca urodą. Tylko spójrz! Nie kryje podziwu dla Polaków

Kim jest Eva Murati? Piękna twarz Ligi Mistrzów

Eva Murati to nie tylko atrakcyjna prezenterka telewizyjna. Urodzona w 1995 roku, pierwsze kroki w świecie mediów stawiała jeszcze jako nastolatka. Zdobyła wykształcenie prawnicze na Uniwersytecie w Tiranie, co świadczy o jej wszechstronnych zainteresowaniach. Od 2017 roku jest kluczową postacią studia Ligi Mistrzów w albańskich stacjach Vizion Plus oraz Tring TV, co przyniosło jej międzynarodową rozpoznawalność. Jako jedna z najpopularniejszych prezenterek sportowych na świecie, regularnie ma okazję śledzić występy czołowych polskich piłkarzy w europejskich pucharach.

Piękna Albanka tym razem przeciwko Polakom

Prawdziwy boom na jej popularność nastąpił w trakcie mistrzostw Europy w 2024 roku, kiedy to z zaangażowaniem wspierała albańską kadrę. Fotografie ubranej w narodowe barwy prezenterki błyskawicznie obiegały sieć, a ona sama została okrzyknięta jedną z najpiękniejszych kibicek imprezy. Murati jest również oddaną sympatyczką Juventusu, w którym występowali Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik, oraz ogromną fanką Roberta Lewandowskiego.

Gwiazda albańskiej telewizji otwarcie wyraża uznanie dla umiejętności kapitana reprezentacji Polski. W jednej z wypowiedzi zdecydowanie wzięła go w obronę, odnosząc się do krytyki ze strony części polskich fanów.

"Przykre jest to, że część kibiców z Polski doceni Roberta Lewandowskiego dopiero jak ten skończy karierę, a to przecież najlepszy klasyczny napastnik w historii tego sportu i najlepszy zawodnik w historii Bundesligi w XXI wieku"

Chociaż darzy sympatią piłkarzy z Polski, z oczywistych względów kibicuje reprezentacji swojego kraju. Na samym Instagramie Evę Murati śledzi już ponad 1,4 miliona osób! Na swoim profilu chętnie pokazuje kulisy swojego intensywnego życia zawodowego i prywatnego.