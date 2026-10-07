Aga Nowakowska kibicuje Oskarowi Pietuszewskiemu w wyjątkowej koszulce. Ten szczegół zdradza wszystko

Agnieszka Nowakowska z zespołu Modelki kibicowała Oskarowi Pietuszewskiemu podczas meczu Polska-Rumunia, co podsyciło plotki o ich romantycznej relacji.

Wokalistka miała na sobie koszulkę z nazwiskiem zawodnika oraz datą jego reprezentacyjnego debiutu, co uznano za dowód głębokiej więzi.

Sprawdź, co dokładnie oznacza ten niezwykły gest i jak potwierdza on medialne doniesienia o ich miłości.

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Aga Nowakowska kibicuje Oskarowi Pietuszewskiemu na PGE Narodowym

Pod koniec września, zanim polska kadra zaliczyła wpadkę w Bośni, rozegrała znakomite spotkanie na PGE Narodowym, wygrywając z Rumunią aż 6:0. Na trybunach panowała niesamowita atmosfera, a wśród kibiców można było dostrzec wiele znanych osób. Szczególną uwagę fotoreporterów przyciągnęła Agnieszka Nowakowska, wokalistka popularnego zespołu Modelki. Od dłuższego czasu mówi się o jej bliskiej relacji z 18-letnim Oskarem Pietuszewskim, wschodzącą gwiazdą polskiego futbolu. Piosenkarka z trybun dopingowała pomocnika grającego na co dzień w FC Porto, a jej obecność z pewnością zmotywowała młodego zawodnika. Jednak to nie sam fakt jej pojawienia się na meczu, ale przede wszystkim jej ubiór wywołał najwięcej komentarzy.

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Agnieszka Nowakowska w koszulce z debiutu Oskara Pietuszewskiego

Na mecz z Rumunią Agnieszka Nowakowska przyszła ubrana w koszulkę reprezentacji Polski. Na plecach widniało nazwisko "Pietuszewski", co w kontekście plotek nie było wielkim zaskoczeniem. Prawdziwy sekret krył się jednak na froncie trykotu. Uważni kibice dostrzegli napis "Polska - Albania" oraz datę tego konkretnego spotkania. To właśnie wtedy Oskar Pietuszewski po raz pierwszy zagrał w seniorskiej kadrze! Wszystko wskazuje na to, że piosenkarka miała na sobie niezwykle cenną pamiątkę – koszulkę z debiutu swojego partnera w narodowych barwach. To gest, który dobitnie pokazuje, jak bardzo wspiera ona karierę 18-latka. Jest to również sygnał, jak ważna dla piłkarza jest Nowakowska – w końcu tak ważnej pamiątki nie daje się przypadkowej osobie.

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Oskar Pietuszewski i Aga Nowakowska są parą? Wiele na to wskazuje

Chociaż ani piłkarz, ani wokalistka oficjalnie nie ogłosili, że są razem, ich zachowanie nie pozostawia złudzeń. Wymieniają się serduszkami na Instagramie, publikują wspólne zdjęcia ze spotkań w Portugalii, a do tego dochodzi wymowny ubiór piosenkarki na PGE Narodowym. Gwiazda zespołu Modelki, znana wcześniej z programu "The Voice Kids", zapytana w jednym z wywiadów o relację z zawodnikiem FC Porto, uśmiechnęła się i odpowiedziała w dyplomatyczny sposób.

- Jestem teraz bardzo szczęśliwa - przyznała Nowakowska.

Wiele wskazuje na to, że Oskar Pietuszewski i Agnieszka Nowakowska tworzą jedną z najgorętszych par w świecie polskiego sportu i show-biznesu. Wybór tak wyjątkowej koszulki na mecz reprezentacji to kolejny dowód na to, że łączy ich silne uczucie, a nie tylko chwilowa fascynacja.