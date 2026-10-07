Wilfredo Leon po powrocie z wakacji zobaczył to na ścianie w bloku. Gest sąsiadów robi wrażenie

Siatkarze reprezentacji Polski otrzymali wolne po zdobyciu złotego medalu na mistrzostwach Europy. W tym czasie Wilfredo Leon publikował w sieci zdjęcia ze swojego urlopu, chwaląc się m.in. grą w tenisa czy łowieniem ryb. Wakacje jednak dobiegły końca. MVP turnieju jest już w Lublinie, gdzie lada moment rozpocznie treningi przed zbliżającym się sezonem PlusLigi.

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Następne pytanie

Gdy siatkarz wszedł na klatkę schodową w swoim lubelskim bloku, zauważył przyklejone do ściany kartki z wiadomościami. Były to liściki zostawione przez sąsiadów. Zawodnik nie krył radości i zaprezentował kibicom ich treść. To nie pierwszy taki gest ze strony mieszkańców budynku, w którym mieszka gwiazdor kadry – po wygranej w Lidze Narodów również czekały na niego podobne podziękowania.

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"Mówiłem już, że fajnych mam sąsiadów w Lublinie?" - napisał Wilfredo Leon.

Treść wiadomości od sąsiadów poniżej:

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WILFREDO MISTRZU, witaj w domu. Gratulacje i podziękowania dla Ciebie, Trenera i Całego Teamu. Na Was zawsze można liczyć. Dostarczyliście nam wielu wspaniałych wrażeń. Życzymy Tobie i Całemu Zespołowi miłego wypoczynku i żeby ten „pociąg jadący z daleka” dowoził Was w takiej formie aż do LOS ANGELES i przywiózł jako Mistrzów Olimpijskich 2028 (zgarniając oczywiście po drodze całe złoto ze wszystkich turniejów). Dumni i szczęśliwi Twoi Sąsiedzi z IV klatki

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