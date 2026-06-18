2. Ekstraliga żużlowa. Polonia pokonuje Orła na własnym torze

Zwycięstwo gospodarzy i wyrównana walka

W spotkaniu 2. Ekstraligi żużlowej drużyna Polonia Piła pokonała H.Skrzydlewska Orzeł Łódź wynikiem 48:42. Liderami zespołu z Piły byli Wiktor Jasiński oraz Matias Nielsen. Mecz dostarczył kibicom wielu emocji i wyrównanej walki na torze.

W pierwszym spotkaniu tych drużyn to Orzeł Łódź triumfował 46:44. Dzięki wygranej z większą przewagą punkt bonusowy zdobyła Polonia Piła. Kibice zgromadzeni na stadionie w Pile mogli świętować sukces swojej drużyny.

Punkty zawodników w meczu Polonia Piła – Orzeł Łódź

Dla gospodarzy, Polonii Piła, najwięcej punktów zdobyli Wiktor Jasiński i Matias Nielsen, inkasując po 10 oczek. Andreas Lyager dołożył 8 punktów, a po 7 zapisali na swoim koncie Benjamin Basso i Michał Curzytek. Skład uzupełnili Tobiasz Jakub Musielak (4 punkty) oraz Kacper Teska (2 punkty).

W barwach H.Skrzydlewska Orzeł Łódź najskuteczniejszy był Zach Cook, który wywalczył 13 punktów. Marcin Nowak zdobył 10 punktów, po 7 dorzucili Szymon Szlauderbach i Oliver Berntzon. Dan Thompson zdobył 3 punkty, Kacper Halkiewicz 2, natomiast Seweryn Orgacki i Krzysztof Lewandowski zakończyli zawody bez zdobyczy punktowej.