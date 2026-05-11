Zimni ogrodnicy i Zimna Zośka 2026. IMGW prognozuje przymrozki

Polska pogoda w maju potrafi być wyjątkowo zmienna. Właściciele działek i ogrodnicy z uwagą śledzą prognozy, głowiąc się, czy to odpowiedni czas na przeniesienie pomidorów na zewnątrz. Ich niepokój jest zrozumiały, ponieważ czas „zimnych ogrodników” nierzadko wiąże się z późnymi przymrozkami, groźnymi dla roślin. Jak zapowiada się tegoroczna aura? Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotowali aktualne modele pogodowe.

Agnieszka Prasek, rzeczniczka prasowa IMGW, przekazała w rozmowie z "Super Expressem", że spadki temperatury poniżej zera są prawdopodobne, jednak tylko w określonych miejscach.

"W nocy z wtorku na środę na południowym zachodzie temperatury mogą spaść lokalnie do - 2 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze przewidujemy od 3 do 6 stopni na plusie. Z kolei w czwartek w nocy na południowym wschodzie i południu kraju lokalnie do - 2 stopni"

- poinformowała Agnieszka Prasek z IMGW. Największe zagrożenie mrozami obejmie zaledwie wybrane części Polski.

"Przymrozki mogą pojawić się w rejonie Jeleniej Góry, jeśli chodzi o noc z wtorku na środę. Możliwe, że w rejonie Szczecina temperatura spadnie w okolicy 0 stopni. Noc ze środy na czwartek - tu gdzieś w rejonie południowego wschodu i na samym południu spadki mogą być lokalnie do - 2 stopni. To nie będą duże przymrozki"

- podkreśla ekspertka, dodając, że oficjalne komunikaty ostrzegawcze mogą zostać opublikowane we wtorek.

Pogoda w połowie maja. Nie tylko chłód

Mimo lokalnych spadków temperatur poniżej zera, eksperci z IMGW uspokajają, że nie czeka nas drastyczne uderzenie mrozu. Na większości terytorium Polski noce będą o wiele przyjemniejsze i cieplejsze.

"Na przeważającym obszarze Polski będzie od 4 do 6, a nawet 7 stopni na plusie w nocy. W kolejnych dniach nawet do 10 stopni w ciągu nocy. Wiadomo, że temperatury są bliskie 3-4 stopni na plusie, ale jednak nie są to wartości poniżej 0 stopni przy gruncie"

- zaznacza rzeczniczka. Pogoda w najbliższym czasie nie będzie jednak należała do spokojnych. Czeka nas prawdziwa karuzela zjawisk atmosferycznych, obejmująca nie tylko skoki temperatur, ale również gwałtowne zmiany aury.

"Ciężko o stabilizację w pogodzie przez najbliższy tydzień. Będą opady deszczu, burze, grad i porywisty wiatr, wahania temperatury w ciągu dnia poniżej 20 stopni, a za chwilę wzrost wartości do 20 stopni. W weekend spodziewamy się wyższych temperatur, do 23 stopni. Później znów będzie spadek do 17 lub 18 stopni"

- przekazuje Agnieszka Prasek.

Kiedy wypadają Zimni Ogrodnicy i Zimna Zośka?

W tradycji ludowej połowa maja to czas spodziewanego nagłego ochłodzenia. Warto przypomnieć sobie daty związane z tymi zjawiskami:

12 maja (wtorek) - dzień św. Pankracego,

13 maja (środa) - dzień św. Serwacego,

14 maja (czwartek) - dzień św. Bonifacego,

15 maja (piątek) - Zimna Zośka, czyli dzień św. Zofii.

Kiedy sadzić pomidory? Rekomendacje dla ogrodników

Ze względu na kapryśną pogodę i możliwość wystąpienia przymrozków, spora grupa ogrodników czeka z sadzeniem roślin do gruntu. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas? Znawcy tematu są zgodni i zalecają cierpliwość.

"Najlepszym terminem sadzenia pomidorów jest termin po 15. maja, gdy minie już niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków"

- informuje portal murator.pl.