Warszawskie Targi Obronne już w czerwcu. Co czeka uczestników wydarzenia w Expo XXI?

Warszawskie Targi Obronne. Dzień branżowy zaplanowano na 19 czerwca

Eksperci i prelegenci poszukają odpowiedzi na pytania dotyczące faktycznych potrzeb polskich Sił Powietrznych oraz definicji bezpieczeństwa 360 stopni. Poruszone zostaną kwestie doboru śmigłowców do najtrudniejszych misji, roli satelitów w obronie kraju, a także znaczenia samorządów w budowaniu lokalnej odporności na kryzysy. Paneliści zastanowią się również nad koniecznością budowy schronów w każdej polskiej gminie. Wszystkie te zagadnienia zdominują pierwszy dzień Warszawskich Targów Obronnych, które odbędą się 19 i 20 czerwca w warszawskim kompleksie Expo XXI.

Inauguracyjny dzień wydarzenia, przypadający na 19 czerwca, ma charakter zamknięty. To czas przeznaczony wyłącznie dla ekspertów, decydentów oraz przedstawicieli świata biznesu i instytucji publicznych. To właśnie wtedy nawiązywane są najważniejsze relacje branżowe, które mogą zaowocować realnymi projektami, a dyskusje skupiają się na wdrażaniu nowoczesnych technologii i planowanych inwestycjach zbrojeniowych.

Kto weźmie udział w zamkniętej części Warszawskich Targów Obronnych?

Zamknięta część imprezy adresowana jest do szeroko pojętego sektora obronnego. Wśród zaproszonych gości znajdą się pracownicy firm zbrojeniowych, żołnierze, policjanci, strażacy oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Na halach targowych pojawią się również przedstawiciele administracji państwowej, spółek zbrojeniowych i kadeci. Organizatorzy przypominają, że aktualnie trwa darmowa rejestracja branżowa dla wszystkich uprawnionych uczestników.

Rejestracja dla specjalistów na Warszawskie Targi Obronne

Osoby uprawnione do udziału w dniu branżowym muszą dokonać wcześniejszego zgłoszenia. Rejestracja dla profesjonalistów nic nie kosztuje i gwarantuje darmowy wstęp na oba dni trwania imprezy. Zgłoszenie na pierwszy dzień automatycznie uprawnia do uczestnictwa w otwartej części wydarzenia.

Proces zgłoszeniowy odbywa się za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej wydarzenia lub dedykowanych platform biletowych. Organizatorzy zachęcają specjalistów do szybkiego wypełnienia formularzy, aby móc w pełni uczestniczyć w panelach dyskusyjnych, nawiązywać nowe partnerstwa i aktywnie kształtować przyszłość sektora bezpieczeństwa.

Dzień otwarty na Warszawskich Targach Obronnych

Kolejny dzień imprezy, czyli 20 czerwca, przybierze formę otwartą. Na terenie targów zostaną zaprezentowane innowacyjne rozwiązania technologiczne, które będą dostępne dla szerokiej publiczności. Organizatorzy zapraszają wszystkich obywateli zainteresowanych nowoczesnym sprzętem wojskowym. To doskonała okazja zarówno dla hobbystów, jak i profesjonalistów, aby na własne oczy zobaczyć osiągnięcia współczesnego przemysłu zbrojeniowego i poszerzyć swoją wiedzę o obronności.

Gdzie kupić bilet na Warszawskie Targi Obronne w Expo XXI?

Wejściówki na wydarzenie można nabyć drogą elektroniczną, TUTAJ. Mieszkańcy stolicy, którzy posiadają Kartę Warszawiaka (również ci wchodzący z dziećmi) oraz dorośli z Kartą Młodego Warszawiaka, mogą liczyć na specjalne udogodnienia. Przysługuje im darmowy bilet, który wygenerują bezpośrednio w kasach na miejscu imprezy, bez wymogu wcześniejszej rejestracji online.