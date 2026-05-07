Rejestracja branżowa na Warszawskie Targi Obronne już ruszyła. Kto wejdzie na teren Expo XXI za darmo?

Trwa rejestracja branżowa na Warszawskie Targi Obronne

Trwa rejestracja branżowa na Warszawskie Targi Obronne, które odbędą się w dniach 19 i 20 czerwca w przestrzeni EXPO XXI w Warszawie. WTO to zupełnie nowy projekt o zasięgu krajowym, który skupia się na kwestiach militarnych i łączy przedstawicieli tego sektora.

Pierwszy dzień, 19 czerwca, zaplanowano jako zamknięte spotkanie dla ekspertów, natomiast na drugi zaproszono wszystkich zainteresowanych obywateli.

Jeśli prowadzisz działalność związaną z sektorem zbrojeniowym, pracujesz w Wojsku Polskim, Policji bądź zdobywasz wiedzę na uczelni wojskowej, ten komunikat jest skierowany do ciebie. Właśnie trwa darmowa rejestracja branżowa dla profesjonalistów na to czerwcowe wydarzenie.

Inicjatywa ta stanowi zupełnie nowy punkt na mapie polskich imprez poświęconych obronności i wzmacnianiu odporności kraju. Twórcy postanowili odpowiedzieć na rosnącą rolę sektora militarnego, zarówno pod kątem państwowym, jak i biznesowym. Głównym założeniem jest połączenie podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem i stworzenie im odpowiednich warunków do debatowania nad przyszłością zbrojeniówki. Oferta przyciągnie nie tylko polityków i biznesmenów, ale także zwykłych obywateli.

Uczestnicy będą mogli z bliska obejrzeć sprzęt taktyczny, broń oraz nowatorskie systemy ochrony używane przez armię i służby mundurowe. Targi to także szansa na nawiązanie bezpośrednich kontaktów z producentami i specjalistami. Całość uzupełnią panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli władz i firm prywatnych, którzy omówią obecne problemy branży oraz rolę biznesu w obronie granic.

Dzień branżowy podczas Warszawskich Targów Obronnych 2026

Impreza potrwa równe dwa dni. Data 19 czerwca 2026 roku została zarezerwowana wyłącznie dla profesjonalistów z branży zbrojeniowej. To najważniejszy etap wydarzenia, skierowany tylko reprezentantów administracji, firm oraz analityków. Właśnie tam spotkają się decydenci, by nawiązywać współpracę, dyskutować o wdrożeniach technologicznych i ustalać warunki przyszłych kontraktów. Rejestracja na wydarzenie jest bezpłatna.

Lista pożądanych gości obejmuje:

- pracowników administracji państwowej i lokalnej,

- żołnierzy i funkcjonariuszy innych formacji,

- delegatów firm technologicznych oraz zbrojeniowych,

- ekspertów doradczych i aktywnych inwestorów.

Z kolei 20 czerwca bramy wystawy otworzą się dla wszystkich zainteresowanych tematyką wojskowości. Drugi dzień to ukłon w stronę pasjonatów i osób pragnących zgłębić tajniki nowoczesnego wyposażenia obronnego państwa. Posiadacze Karty Warszawiaka (przychodzący z dziećmi) oraz dorośli z Kartą Młodego Warszawiaka mogą odebrać darmowe wejściówki prosto w kasach na miejscu, omijając w ten sposób konieczność rezerwacji w sieci.

Jak zarejestrować się na Warszawskie Targi Obronne?

Aby wziąć udział w naszych targach, należy się wcześniej zarejestrować. Rejestracja branżowa jest całkowicie bezpłatna. Zapewnia ona dostęp do obu dni wydarzenia. Oznacza to, że rejestrując się raz, zyskują Państwo możliwość udziału zarówno w części branżowej, jak i w kolejnym dniu targowym.

Jak to zrobić? Jak zarejestrować się na Warszawskie Targi Obronne? Można przez stronę www.warszawskietargiobronne.pl lub rejestracja branżowa jest bezpośrednio TUTAJ. Zapraszamy do rejestracji i dołączenia do grona uczestników wydarzenia, które tworzy przestrzeń do rozmów, partnerstw oraz konkretnych działań w sektorze obronnym i bezpieczeństwa.

Dodajmy, że Warszawskie Targi Obronne mają patronat honorowy wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. A wśród patronów medialnych są m.in. TVP, Frag Out!, Milmag, Life & Gun Magazine, Strzelnica TV, Eska Rock, "Super Express", Super Biznes i PAP.