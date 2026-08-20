Wyższe rachunki za śmieci w blokach. Poseł pyta o dowody i zasady nakładania kar

Mieszkańcy spółdzielni i wspólnot są obciążani wyższymi opłatami za śmieci, nawet jeśli tylko jedna osoba popełniła błąd w segregacji.

Kary są często nakładane bez przedstawienia dowodów, a lokatorzy nie wiedzą, kiedy i gdzie doszło do rzekomego naruszenia.

Poseł pyta ministerstwo, czy planowane są zmiany w przepisach, które ukrócą ten proceder i zlikwidują odpowiedzialność zbiorową.

Kara za śmieci bez dowodów. Mieszkańcy płacą za błędy sąsiadów

Do biura posła Dariusza Piontkowskiego zgłaszają się mieszkańcy, którzy czują się niesprawiedliwie traktowani przez system naliczania opłat za odpady. Jak wskazuje parlamentarzysta w swojej interpelacji, problem dotyczy głównie budynków wielorodzinnych, gdzie za błąd jednej osoby karę finansową w postaci podwyższonej opłaty ponoszą wszyscy lokatorzy.

Według napływających sygnałów, mieszkańcy otrzymują jedynie informację o podwyżce, bez szczegółów dotyczących naruszenia. Nie wiedzą, kiedy i w jakich okolicznościach stwierdzono nieprawidłowości, ani jakie dowody stały się podstawą do nałożenia wyższej stawki. To rodzi poczucie bezradności i braku możliwości weryfikacji zasadności kary.

Wątpliwości wokół kontroli. Czy sposób odbioru odpadów jest rzetelny?

Poseł Piontkowski zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt sprawy – samą procedurę kontroli. Z relacji mieszkańców wynika, że pracownicy firm komunalnych często opróżniają pojemniki w sposób, który uniemożliwia rzetelną ocenę ich zawartości. To budzi poważne wątpliwości co do tego, czy kontrole są przeprowadzane w sposób wiarygodny.

Co więcej, jak czytamy w interpelacji, obywatele nie otrzymują formalnej decyzji administracyjnej, która zawierałaby podstawę prawną i uzasadnienie naliczenia kary. Taki dokument dałby im możliwość formalnego odwołania się i obrony swoich praw, a jego brak sprawia, że czują się pozbawieni tej możliwości.

Poseł domaga się zmian. Jakie pytania trafiły do Ministerstwa Klimatu?

W związku z opisanymi problemami, Dariusz Piontkowski skierował do ministra klimatu i środowiska serię pytań. Domaga się w nich m.in. informacji o obowiązujących standardach dokumentowania przypadków braku segregacji. Chce wiedzieć, czy przepisy nakładają obowiązek informowania zarządcy nieruchomości o szczegółach naruszenia i przedstawienia materiału dowodowego.

Poseł pyta również, czy resort planuje doprecyzowanie przepisów, aby decyzje o karach były oparte na jednoznacznych i możliwych do zweryfikowania dowodach. Kluczowe pytanie dotyczy jednak tego, czy ministerstwo rozważa wprowadzenie rozwiązań, które zlikwidowałyby niesprawiedliwą zasadę odpowiedzialności zbiorowej.

W interpelacji poseł Dariusz Piontkowski pyta wprost, czy ministerstwo planuje doprecyzowanie przepisów tak, aby decyzje o podwyższonych stawkach opierały się na jednoznacznych i możliwych do zweryfikowania dowodach.

Parlamentarzysta domaga się również wyjaśnień, czy obowiązujące przepisy zapewniają mieszkańcom skuteczną możliwość zakwestionowania nałożonej kary.