Wiosenne pożary łąk i pól w Polsce. Rozpoczęło się wypalanie traw

Co roku wraz z nadejściem wiosny, strażacy w Polsce obserwują wzrost liczby pożarów na terenach zielonych. Tylko w ostatni weekend w województwie podkarpackim doszło do 215 takich pożarów. Wypalanie traw jest często wynikiem błędnego przekonania, że pomaga ono w użyźnieniu gleby i eliminacji chwastów.

Ekspert obala mity o użyźnianiu gleby

Prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podkreśla, że wypalanie traw jest szkodliwe dla środowiska.

"Ogień niszczy nie tylko suchą roślinność, ale również ogromną część życia ukrytego w glebie i tuż nad jej powierzchnią. Giną mikroorganizmy, bezkręgowce, a także zwierzęta mniej ruchliwe lub zaskoczone przez ogień: płazy, gady, drobne ssaki, a czasem także ptaki związane z takimi siedliskami. Straty biologiczne są realne, a rzekome korzyści zwykle wyolbrzymione. W Polsce od lat podkreślamy, że wypalanie nie poprawia trwale jakości gleby, a może prowadzić do jej degradacji i niszczenia próchnicy oraz aktywności biologicznej" – mówi biolog.

Ekologiczna rola ognia na świecie

Chociaż w Polsce wypalanie traw jest szkodliwe, prof. Tryjanowski zauważa, że w innych częściach świata ogień pełni ważną funkcję ekologiczną. "W Polsce należy jednoznacznie odrzucić bezmyślne wypalanie traw, bo jest ono przyrodniczo destrukcyjne i oparte na mitach. Ale nie powinniśmy zarazem popadać w drugą skrajność i traktować ognia jako zjawiska z definicji obcego naturze" – wyjaśnia. W biomach Ameryk i Australii ogień jest naturalnym elementem kształtującym krajobraz i może być korzystny dla niektórych gatunków w odpowiednich warunkach.

Konsekwencje prawne za wypalanie traw

Strażacy prowadzą kampanię „Stop pożarom traw”, aby uświadomić społeczeństwu zagrożenia związane z wypalaniem nieużytków. W Polsce wypalanie traw jest nielegalne i podlega karom, w tym grzywnom i nawet pozbawieniu wolności. Przepisy dotyczące tego procederu znajdują się w ustawie o ochronie przyrody, ustawie o lasach oraz w Kodeksie wykroczeń. Strażacy przypominają, że ten szkodliwy proceder stanowi zagrożenie dla środowiska i ludzi.

Świadome zarządzanie ogniem

Prof. Tryjanowski podkreśla, że chociaż w Polsce problemem jest bezmyślne wypalanie traw, w innych przypadkach ogień może być używany świadomie jako narzędzie ochrony przyrody.

"Dlatego z biologicznego punktu widzenia warto odróżnić dwie rzeczy. Pierwsza to prymitywne, przypadkowe i nielegalne wypalanie traw, które w Polsce jest po prostu szkodliwe. Druga to świadome zarządzanie ogniem jako jednym z możliwych narzędzi ochrony przyrody lub ograniczania ryzyka pożarowego, ale wyłącznie tam, gdzie przemawia za tym wiedza ekologiczna, lokalne warunki siedliskowe i odpowiednie procedury" – podsumowuje biolog.

Źródło PAP.