Bez matury też osiągnęła sukces. Prawda o wykształceniu Julii Szeremety

Julia Szeremeta robi karierę bez matury. Ale planuje dokończyć edukację

Egzaminy maturalne w 2026 roku wystartowały tuż po zakończeniu majówki. W pierwszy poniedziałek miesiąca maturzyści przystąpili do testu z języka polskiego, co dla wielu wiąże się z ogromnym napięciem, jako że wyniki często determinują ich dalszą drogę życiową. Warto jednak pamiętać, że sukces można odnieść nawet bez zaliczonego egzaminu dojrzałości, co udowadniają liczne osobistości ze świata sportu i rozrywki. Świetnym przykładem jest wicemistrzyni olimpijska w boksie, Julia Szeremeta, która w pewnym momencie postawiła wszystko na sport i zawiesiła swoją edukację.

Kluczowy gol Ewy Pajor w półfinale LM! Barcelona z awansem, Polka przed szóstą szansą

34

"Przyznam szczerze, że jeszcze nie napisałam matury. Nie miałam czasu. Ale muszę się za to w końcu zabrać" - wyznała Szeremeta na antenie Canal+ Sport przed sobotnim meczem Motoru Lublin z Lechem Poznań (0:1), gdy zapytano ją o wspomnienia z tego gorącego okresu dla każdego młodego człowieka.

Wschodząca gwiazda światowego boksu wyjaśniła, że pogodzenie rygorystycznych treningów z nauką w szkole było dla niej ogromnym wyzwaniem. Szeremeta przebywa na zgrupowaniach przez około 270 dni w roku, co zmusiło ją do odłożenia matury na później. Wydaje się jednak, że pomimo natłoku obowiązków sportowych, pięściarka z Lubelszczyzny nadal ma w planach powrót do nauki i zdobycie upragnionego świadectwa.

Legenda futbolu zabrana karetką do szpitala. Co ze zdrowiem Sir Alexa Fergusona?

Trzymamy mocno kciuki za wszystkich zdających w tym roku – choć brak matury to nie koniec świata, dokument ten z pewnością otwiera wiele drzwi i warto dać z siebie wszystko!

Julia Szeremeta jakiej nie znacie!