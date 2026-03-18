Wiosenna aura w Polsce zostanie zakłócona kilkudniowym powrotem zimy.

Zima nie sparaliżuje całego kraju, ale da się we znaki w wielu regionach.

Gdzieniegdzie w opadach pojawi się śnieg, a temperatury znacznie spadną.

Pogoda na marzec 2026 według IMGW

Marzec to miesiąc, w którym zima zazwyczaj walczy z wiosną, a najnowsze wyliczenia ekspertów potwierdzają tę starą zasadę. Choć kalendarzowa wiosna jest już na wyciągnięcie ręki, aura w Polsce nie zamierza odpuszczać i przygotowała dla nas pełen wachlarz zjawisk. W najbliższym czasie musimy przygotować się na dużą zmienność, która wpłynie na nasze codzienne plany i bezpieczeństwo na drogach.

Deszczowe dni i nagłe ochłodzenie

Początek omawianego okresu, czyli czas od 18 do 20 marca, upłynie pod znakiem parasoli. W całym kraju dominować mogą opady deszczu, a termometry wskażą średnio od 3°C do 8°C. Najcieplej będzie na zachodzie i południu Polski, gdzie temperatury mogą przekraczać 7°C, jednak wilgotne powietrze sprawi, że odczucie ciepła będzie znacznie mniejsze.

Zima przypomni o sobie z przytupem

Prawdziwy przełom nastąpi w okolicach weekendu i kolejnego tygodnia. Od 22 marca na mapach zaczyna pojawiać się kolor niebieski, co oznacza tylko jedno – powrót śniegu. Biały puch najpierw pojawi się w opadach w południowej Polsce, by w kolejnych dniach, szczególnie około 26 i 27 marca, opanować znacznie większe obszary kraju.

Temperatura w marcu spadnie poniżej zera

Druga połowa prognozowanego okresu przyniesie wyraźne tąpnięcie w dół temperatury. O ile w połowie tygodnia cieszyliśmy się wartościami dodatnimi, o tyle około 25 marca średnia temperatura w wielu miejscach spadnie do 2°C lub 3°C, a na południu odnotujemy nawet -4°C i -5°C. To wyraźny sygnał, że zimowe kurtki powinny jeszcze zostać w naszych szafach, bo mróz nie powiedział ostatniego słowa.

Szczególnie wymagający będzie czwartek, 26 marca, kiedy to nad Polską przejdzie strefa mieszanych opadów. Deszcz ze śniegiem oraz sam śnieg wystąpią niemal w całym pasie od centrum po południowy wschód.