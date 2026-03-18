Pogodowy zwrot akcji w Polsce. Zima nie powiedziała ostatniego słowa

Redakcja Eska Regiony
2026-03-18 11:19

Szykuje się prawdziwy rollercoaster na mapach pogodowych w całej Polsce. Według najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nadchodzące dni od 18 do 27 marca przyniosą gwałtowne zmiany, które mogą zaskoczyć nawet największych optymistów wypatrujących wiosny. Czeka nas przejście od spokojnego deszczu po niespodziewane powroty zimowych krajobrazów.

Pogodowy zwrot akcji w Polsce.

i

Autor: MARTINOPHUC/ Pixabay.com
  • Wiosenna aura w Polsce zostanie zakłócona kilkudniowym powrotem zimy. 
  • Zima nie sparaliżuje całego kraju, ale da się we znaki w wielu regionach. 
  • Gdzieniegdzie w opadach pojawi się śnieg, a temperatury znacznie spadną.

Pogoda na marzec 2026 według IMGW

Marzec to miesiąc, w którym zima zazwyczaj walczy z wiosną, a najnowsze wyliczenia ekspertów potwierdzają tę starą zasadę. Choć kalendarzowa wiosna jest już na wyciągnięcie ręki, aura w Polsce nie zamierza odpuszczać i przygotowała dla nas pełen wachlarz zjawisk. W najbliższym czasie musimy przygotować się na dużą zmienność, która wpłynie na nasze codzienne plany i bezpieczeństwo na drogach.

Deszczowe dni i nagłe ochłodzenie

Początek omawianego okresu, czyli czas od 18 do 20 marca, upłynie pod znakiem parasoli. W całym kraju dominować mogą opady deszczu, a termometry wskażą średnio od 3°C do 8°C. Najcieplej będzie na zachodzie i południu Polski, gdzie temperatury mogą przekraczać 7°C, jednak wilgotne powietrze sprawi, że odczucie ciepła będzie znacznie mniejsze.

Zima przypomni o sobie z przytupem

Prawdziwy przełom nastąpi w okolicach weekendu i kolejnego tygodnia. Od 22 marca na mapach zaczyna pojawiać się kolor niebieski, co oznacza tylko jedno – powrót śniegu. Biały puch najpierw pojawi się w opadach w południowej Polsce, by w kolejnych dniach, szczególnie około 26 i 27 marca, opanować znacznie większe obszary kraju.

Temperatura w marcu spadnie poniżej zera

Druga połowa prognozowanego okresu przyniesie wyraźne tąpnięcie w dół temperatury. O ile w połowie tygodnia cieszyliśmy się wartościami dodatnimi, o tyle około 25 marca średnia temperatura w wielu miejscach spadnie do 2°C lub 3°C, a na południu odnotujemy nawet -4°C i -5°C. To wyraźny sygnał, że zimowe kurtki powinny jeszcze zostać w naszych szafach, bo mróz nie powiedział ostatniego słowa.

Szczególnie wymagający będzie czwartek, 26 marca, kiedy to nad Polską przejdzie strefa mieszanych opadów. Deszcz ze śniegiem oraz sam śnieg wystąpią niemal w całym pasie od centrum po południowy wschód.

Eska Odwołuje Zimę 2026

zima
marzec
pogoda
śnieg
Wiosna