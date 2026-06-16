Schrony – jak zapewnić bezpieczeństwo ludności?

Z przerażeniem oglądamy wiadomości z Ukrainy miasta zamieniają się w gruzy, pociski niszczą szkoły, szpitale, bloki mieszkalne. Rosyjskie pociski przenoszone przez drony nie tylko uderzają w walczących na froncie żołnierzy, ale przede wszystkim w ludność cywilną. Ludzie chronią się gdzie mogą np. w podziemiach stacji metra. Stąd aktualne stały się pytania o schrony w Polsce – czy są, w jakim są stanie, jak je odbudować lub zbudować, gdzie schronić mają się ludzie uciekający przed bombami? Czy schron powinien stanąć w każdej gminie?

Na Warszawskich Targach Obronnych przedstawiciel gminy Łuków przedstawi plan gminy na ochronę ludności. Łuków tworzy bazę schronów i rozkład syren alarmowych. Miejsce schronienia powstanie m.in. na budowanej obecnie pływalni „Delfinek”.

Oprócz schronów w tematach debat znajdą się m.in. bezpieczeństwo 360, zarządzanie cyberbezpieczeństwem w administracji samorządowej, współpraca publiczno-prywatna w sektorze obronnym, rola zdrowia publicznego w systemie bezpieczeństwa, logistyka, zapasy i transport w czasie kryzysu, bezpieczeństwo na Bałtyku, śmigłowce przyszłości, satelity i kosmos w polskim systemie obrony.

20 czerwca (sobotę) Warszawskie Targi Obronne zapraszają mieszkańców, rodziny i każdego zainteresowanego tematyką wojska, obronności i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. To wyjątkowa okazja, by z bliska zobaczyć nowoczesny sprzęt, broń, wyposażenie oraz technologie. Na odwiedzających czekać będą ekspozycje, prezentacje innowacyjnych rozwiązań oraz możliwość rozmowy z ekspertami i wystawcami z całej Polski.

Sprzedaż biletów na dzień otwarty Warszawskich Targów Obronnych prowadzona jest online na stronie www.warszawskietargiobronne.pl.

Organizatorzy przewidzieli specjalne udogodnienia dla mieszkańców Warszawy. Bezpłatne wejście przysługuje posiadaczom Karty Warszawiaka (również dla ich małoletnich dzieci) oraz pełnoletnim posiadaczom Karty Młodego Warszawiaka. Możliwe jest wygenerowanie bezpłatnego biletu bezpośrednio na miejscu targów – bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Jest to propozycja szczególnie atrakcyjna dla rodzin oraz osób, które chcą aktywnie i świadomie podchodzić do kwestii bezpieczeństwa.

Partnerzy strategiczni Warszawskich Targów Obronnych: ORLEN i Polska Grupa Zbrojeniowa.

Partnerzy wydarzenia: Aresspace, GE Aerospace, WB Electronics, ICEYE, Niewiadów Polska Grupa Militarna, Radiotechnika Marketing, Teldat, Miasto Stołeczne Warszawa, Works 11.