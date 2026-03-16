Pogoda na drugą połowę marca 2026

Marzec od zawsze słynął z kapryśnej aury, ale nadchodzące dni pokażą to w wyjątkowo dobitny sposób. Po chłodniejszym początku tygodnia, natura szykuje dla nas stopniowe ocieplenie, które wleje w serca optymizm, choć nie obędzie się bez lokalnych tąpnięć temperatury. Polska zostanie podzielona na strefy, w których wiosenne słońce będzie przeplatać się z resztkami zimowej aury.

Temperatura w marcu 2026 według IMGW

Już w poniedziałek 16 marca poczujemy powiew ciepła na południowym wschodzie, gdzie termometry wskażą nawet 15°C, podczas gdy na północy będzie to zaledwie 6°C. Sytuacja w górach i spadek do 0°C pokazuje, jak bardzo niestabilna będzie aura w najbliższym czasie.

W kolejnych dniach, od środy 18 marca do piątku 20 marca, będziemy obserwować powolny powrót stabilizacji, choć z wyraźnym podziałem na cieplejszy zachód i chłodniejszy wschód. Na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem słupki rtęci regularnie będą dobijać do 13°C lub 14°C. Tymczasem mieszkańcy Suwalszczyzny i wybrzeża muszą przygotować się na znacznie niższe wartości, oscylujące w granicach od 4°C do 7°C.

Wielki wybuch wiosny 2026

Prawdziwy przełom nastąpi jednak w dniach 21-22 marca, czyli w pierwszy wiosenny weekend oraz na początku kolejnego tygodnia. W niedzielę 22 marca niemal cała Polska, od Szczecina po Rzeszów, utonie w słońcu i przyjemnych temperaturach rzędu 13°C-14°C. To będzie idealny moment na spacer. Kulminacja ciepła nastąpi między 23 a 25 marca, kiedy to na termometrach w wielu regionach kraju zobaczymy stałe 14°C i 15°C. To sygnał, że zima ostatecznie składa broń, oddając pole rozkwitającej przyrodzie.