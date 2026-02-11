Popularne bankomaty wprowadzają limit! Tym sposobem wypłacisz tylko 200 zł

Dlaczego Euronet wprowadza nowe limity?

Euronet Polska ogłosił, że od 19 lutego wprowadza limit 200 zł na jednorazową wypłatę gotówki przy użyciu BLIK. Nowe zasady będą obowiązywać do odwołania i dotyczą wszystkich wypłat realizowanych za pomocą kodu BLIK w bankomatach oraz urządzeniach do recyklingu gotówki, które należą do sieci Euronet Polska. Jak podkreślono w komunikacie, limit nie obejmie bankomatów obsługiwanych przez Euronet, ale oznaczonych logo banków.

Jakie są powody wprowadzenia limitu?

Euronet zaznaczył, że decyzja o obniżeniu limitu wypłat do 200 zł jest związana z koniecznością ograniczenia strat finansowych, które firma ponosi w związku z tymi transakcjami. „Obecnie - zgodnie z publicznie dostępnymi analizami – są one realizowane przez operatorów bankomatów w Polsce dwukrotnie poniżej kosztów, jakie ponoszą oni w związku z taką usługą” - podkreślił Euronet. Firma zwróciła uwagę, że stawki ustalone przez operatora systemu BLIK, spółkę Polski Standard Płatności, nie pokrywają kosztów tej usługi.

Polski Standard Płatności, operator systemu BLIK, w swoim stanowisku zaznaczył, że decyzja Euronet jest autonomiczna i stanowi kolejny krok w procesie obniżania limitów wypłat. PSP ocenił, że z perspektywy użytkowników BLIK-a zmniejszenie kwoty pojedynczej wypłaty w bankomatach Euronetu z 800 zł do 200 zł to „istotne obniżenie komfortu i bezpieczeństwa transakcji”. Operator systemu BLIK zwrócił uwagę, że podobne ograniczenia nie są wprowadzane przez innych operatorów bankomatów ani przez sieci sklepów, które umożliwiają wypłatę gotówki w kasie.

Co dalej z wypłatami BLIK-iem?

Pomimo nowych limitów, gotówkę BLIK-iem można nadal wypłacać w ponad 13 tysiącach bankomatów w Polsce, w tym w ponad 8 tysiącach bankomatów banków, gdzie maksymalny limit wypłat kodem pozostaje na wyższym poziomie. Jak przekazał PAP Polski Standard Płatności, co do zasady, wypłaty BLIK-iem z bankomatów dla klientów banków są bezpłatne. BLIK to popularny standard płatności mobilnych rozwijany przez Polski Standard Płatności, który ma udziałowców w kilku dużych bankach w Polsce.

Źródło PAP.