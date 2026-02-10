Analitycy z banku BNP Paribas w swoim raporcie „Ekonomia pączka 2026” przewidują, że ceny pączków w nadchodzącym roku będą podobne do tych z poprzedniego roku lub nieznacznie wzrosną. Chociaż koszty podstawowych składników, takich jak masło i mąka, spadły, to wzrost cen jaj i oleju oraz rosnące koszty pracy i transportu wpływają na ostateczne ceny.

Jakie czynniki wpływają na ceny pączków?

Eksperci zauważyli, że mimo spadku cen mąki i masła, inne wydatki, takie jak koszty pracy i transportu, równoważą te oszczędności.

„Wykorzystując tradycyjny przepis i ceny hurtowe, koszt bazowych składników spadł z 60-65 gr na początku 2025 roku do poziomu o 4 gr niższego w styczniu 2026 r.” – poinformowali autorzy publikacji.

Wzrost kosztów pracy, w tym podwyżka płacy minimalnej, oraz rosnące wydatki na transport i marketing to główne czynniki wpływające na stabilizację cen.

Czy różnice w cenach pączków będą znaczące?

W 2026 roku ceny pączków mogą się znacznie różnić w zależności od miejsca zakupu. W popularnych sieciówkach klasyczne pączki będą kosztować około 5 zł, podczas gdy w dyskontach ich cena będzie wynosić od 2 do 3 zł. Warto zwrócić uwagę na oferty promocyjne, szczególnie w okresie przed Tłustym Czwartkiem, kiedy ceny w zestawach mogą spaść do 30-50 groszy za sztukę. Analitycy przewidują, że w sam Tłusty Czwartek markety mogą oferować jeszcze bardziej agresywne promocje, traktując pączki jako produkt przyciągający klientów.

Czy domowe smażenie pączków się opłaca?

Analitycy BNP Paribas zauważają, że nawet samodzielne smażenie pączków w 2026 roku będzie kosztowniejsze. „W 2026 roku nawet domowy przepis musi zmierzyć się z rynkową rzeczywistością” – stwierdzili, podkreślając wzrost cen jaj i oleju. Choć większość składników, takich jak mąka, mleko, masło czy cukier, potaniała, to wzrost kosztów jaj i oleju znacząco wpływa na całkowity koszt przepisu. Całkowity koszt podstawowego przepisu wzrósł rok do roku o 2 procent, co może zniechęcić niektórych do domowej produkcji.

Jakie trendy smakowe będą dominować w 2026 roku?

Fani klasycznych pączków powinni zwrócić uwagę na skład nadzienia, ponieważ tradycyjna konfitura różana bywa zastępowana tańszymi zamiennikami. Zmiany cen cukru i produktów mlecznych zachęcają producentów do eksperymentowania z nowymi smakami i zdobieniami. W 2026 roku można spodziewać się pączków inspirowanych deserami z zagranicy, takimi jak tiramisu, a także nowinek smakowych, takich jak lawenda czy liofilizowana gruszka. Producenci nie zapominają również o osobach dbających o kalorie, oferując pączki w wersji mini oraz nowe warianty, jak jogurt o smaku pączka z różą.

Źródło PAP.