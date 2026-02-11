Wiceszef MAP o unijnym programie SAFE. Wskazał na kluczowy atut w razie konfliktu

Wiceminister MAP Konrad Gołota zauważył, że sektor obronny znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym, który sprzyja szeroko zakrojonym inwestycjom. Jak zaznaczy Polska w sposób realny zwiększa swoje zdolności obronne oraz intensywnie rozwija siły zbrojne. Gołota dodał również, że okres polskiej prezydencji zaowocował wynegocjowaniem istotnego pakietu wsparcia dla finansowania europejskiego przemysłu obronnego, co stanowi fundament dalszego wzmacniania bezpieczeństwa.

Europa buduje konkurencyjny przemysł

Przedstawiciel resortu aktywów państwowych wskazał, że instrument SAFE jest rozwiązaniem pionierskim. Unia Europejska dopiero uczy się wykorzystywać ten mechanizm, aby zbudować silny przemysł obronny, zdolny do rywalizacji z takimi potęgami jak rynki amerykański czy koreański. Według Gołoty kluczowe w tym procesie są transfer technologii oraz budowanie suwerenności produkcyjnej.

Wiceszef MAP zwrócił uwagę na długofalowe korzyści płynące z lokalizacji produkcji i serwisu w kraju:

- O tym, żeby tutaj jak najwięcej było wyprodukowane, żeby tutaj były miejsca pracy, żeby tutaj były kompetencje i żeby sprzęt, który maksymalnie będziemy się starali u nas kupować, później, był przez to i dzięki temu serwisowany w Polsce, co da stabilność pracy i bezpieczeństwo na następne 30, 40 lat. Ale w przypadku, gdyby doszło do konfliktu zbrojnego w kontekście logistyki, zaplecza, daje nam dodatkowe atuty.

Czym w praktyce jest SAFE? Wiceszef MAP określił

W podsumowaniu swojej wypowiedzi Gołota wyjaśnił, że głównym celem SAFE jest zmobilizowanie przemysłu zbrojeniowego do precyzyjnego określenia dostaw i ich szybkiej realizacji. Wiceminister ocenił, że nie jest to zwykły program grantowy, lecz narzędzie służące bezpośredniemu wzmocnieniu wyposażenia polskich sił zbrojnych.

Program SAFE szansą dla polskiego przemysłu

Przypomnijmy, że w ramach programu SAFE Polska ma być największym jego beneficjentem, z dofinansowaniem 139 projektów na kwotę 43,7 mld euro. Pierwszy raz w historii Unia Europejska inwestuje w zakupy zbrojeniowe – poprzez instrument SAFE, co jest jednym z sukcesów polskiej prezydencji.

74