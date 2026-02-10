Z nowego badania wynika, że 46% dzieci w wieku 8-18 lat ma trudności z precyzyjnym opisaniem bólu lub nie mówi o nim, obawiając się wizyty u lekarza lub nie chcąc martwić rodziców.

Co czwarty rodzic przyznaje, że czasami bagatelizuje objawy takie jak bóle brzucha czy brak apetytu, uznając je za przejściowe.

Eksperci podkreślają, że kluczowa jest czujność rodziców, ponieważ niejednoznaczne symptomy, np. przewlekłe zmęczenie czy nawracająca gorączka, mogą być wczesnym objawem choroby nowotworowej.

Kampania społeczna (P)okaż Serce ma na celu edukację rodziców i dzieci w zakresie wczesnego rozpoznawania niepokojących objawów.

Jak dzieci opisują swoje dolegliwości?

Najnowsze badanie przeprowadzone przez firmę BioStat na zlecenie kampanii (P)okaż Serce ujawnia, że ponad połowa dzieci w wieku 8-18 lat potrafi dokładnie określić, co i gdzie je boli. Jednak 46 procent dzieci ma z tym problem. Część z nich ogólnie mówi o złym samopoczuciu, a niektóre dzieci w ogóle nie wspominają o swoich dolegliwościach.

Dlaczego dzieci nie mówią o bólu?

Co piąte dziecko zgłasza swoje dolegliwości dopiero wtedy, gdy objawy stają się bardziej uciążliwe. Dzieje się tak, ponieważ dzieci często nie traktują objawów poważnie, obawiają się wizyty u lekarza lub nie chcą martwić rodziców. Kampania (P)okaż Serce ma na celu zwiększenie samoświadomości zdrowotnej wśród dzieci i ich rodziców, aby lepiej rozpoznawać niejednoznaczne objawy.

Jak reagują rodzice?

Badanie pokazuje, że prawie połowa rodziców bardzo uważnie obserwuje swoje dzieci, a 60 procent podejmuje działania, takie jak konsultacje lekarskie, gdy objawy są nietypowe lub utrzymują się przez dłuższy czas. Jednak nie wszystkie symptomy budzą ich niepokój. Co czwarty rodzic przyznaje, że czasami bagatelizuje takie objawy jak bóle brzucha czy brak apetytu, uznając je za przejściowe.

Eksperci o czujności rodziców

Fundamentem skutecznej medycyny wieku rozwojowego jest czujność, która rodzi się już w domu. Pediatra powinien dostarczać rodzicom wiedzy, aby byli czujni w przypadku pojawienia się jakichś niepokojących objawów, a ich obserwacje były pomocne i stały się skutecznym narzędziem diagnostycznym. Profesjonalne wsparcie powinno być odpowiedzią już na pierwsze wątpliwości – mówi prof. Teresa Jackowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

To właśnie czas i zmiana dynamiki objawów powinny skłaniać do pogłębionej diagnostyki – podkreśla prof. Anna Raciborska z Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka.

Jakie objawy powinny niepokoić?

Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że nowotwór u dziecka może rozwijać się skrycie, dając niejednoznaczne objawy. Wśród symptomów mogących sugerować chorobę nowotworową u dzieci wymienia się: nieustające bóle głowy, problemy z widzeniem, nawracającą gorączkę, brak apetytu, przewlekłe zmęczenie, nietypowe guzy, bóle kości, powiększenie obwodu brzucha, czy zaburzenia neurologiczne.

Kampania (P)okaż Serce ma na celu edukację społeczeństwa w tym zakresie. W ramach działań powstał spot z udziałem dzieci po leczeniu onkologicznym oraz aktorki Julii Kamińskiej, a także akcja w mediach społecznościowych, która rozpocznie się 15 lutego i potrwa do końca miesiąca.

