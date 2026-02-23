Białorusin oskarżony o szpiegostwo – zatrzymanie przez ABW

Jak doszło do zatrzymania?

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy z niemieckimi i litewskimi służbami, zatrzymała Białorusina podejrzanego o działalność szpiegowską. Zatrzymanie miało miejsce na początku lutego, a informację o tym przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak.

Zarzuty szpiegostwa i możliwe konsekwencje

Mężczyzna, znany jako Pavlov T., został oskarżony o szpiegostwo na rzecz białoruskiego wywiadu wojskowego. Zarzuty dotyczą okresu od czerwca 2024 roku do lutego 2026 roku. Pavlov T. miał rozpoznawać obiekty infrastruktury krytycznej oraz miejsca istotne dla obronności Polski i NATO. Działał na terenie trzech krajów: Polski, Niemiec i Litwy.

Śledztwo w toku

Prokurator Nowak poinformował, że Pavlov T. został przesłuchany jako podejrzany. „Pavlov T. został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Na tym etapie nie informujemy o jego postawie procesowej” - podkreślił prokurator Nowak. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Według prawa, grozi mu co najmniej pięć lat więzienia.

To najmniejsze miasto w województwie śląskim. Jest uznawane za stolicę polskich Moraw [GALERIA]

22