Międzynarodowa akcja policji uderza w producentów narkotyków

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Policji Ukrainy dokonali potężnego uderzenia w struktury zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Efektem wielomiesięcznej, precyzyjnie zaplanowanej operacji jest likwidacja 36 laboratoriów produkujących narkotyki syntetyczne oraz 74 magazynów do ich przechowywania. Działania przeprowadzono jednocześnie na terenie Polski i Ukrainy w ponad 500 wytypowanych wcześniej lokalizacjach, co całkowicie zaskoczyło przestępców. Skala odkrytego procederu wskazuje, że grupa działała na skalę przemysłową, a produkowane substancje trafiały na rynki europejskie, w tym do Polski.

Laboratoria mefedronu w zachodniopomorskim i podlaskim zlikwidowane

W ramach krajowej części operacji policjanci CBŚP namierzyli i zlikwidowali dwie w pełni wyposażone fabryki narkotyków. Nielegalne laboratoria zlokalizowane w województwach zachodniopomorskim i podlaskim produkowały hurtowe ilości mefedronu oraz groźnej substancji alfa-PVP. Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości gotowych narkotyków, prekursorów chemicznych, gotówkę oraz broń palną. W związku ze sprawą zatrzymano sześć osób, które usłyszały już zarzuty produkcji i obrotu znacznymi ilościami środków odurzających pod nadzorem prokuratur w Grajewie i Szczecinie.

Elitarne jednostki i Europol zaangażowane w operację

Sukces akcji był możliwy dzięki zaangażowaniu wielu wyspecjalizowanych jednostek i doskonałej koordynacji. Po polskiej stronie operację CBŚP wspierali policyjni kontrterroryści z jednostki „BOA” oraz z Białegostoku i Szczecina, a także eksperci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Działania na Ukrainie prowadził Departament Zwalczania Przestępczości Narkotykowej Policji Narodowej Ukrainy. Kluczową rolę w całej operacji odegrał Europol, który zapewnił wsparcie analityczne i koordynował wymianę informacji między służbami obu państw.

Nielegalne fabryki narkotyków stanowiły ogromne zagrożenie

Zlikwidowane laboratoria były prawdziwymi bombami chemicznymi, które stwarzały realne zagrożenie dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców. Produkcja narkotyków odbywała się z użyciem wysoce łatwopalnych i toksycznych substancji, co generowało olbrzymie ryzyko pożaru lub wybuchu. Przestępcy w niekontrolowany sposób pozbywali się odpadów poprodukcyjnych, wylewając chemikalia do ziemi i powodując poważne skażenie środowiska. Działania policji zapobiegły więc nie tylko dalszej dystrybucji narkotyków, ale również katastrofie ekologicznej.

Europejska współpraca kluczem do sukcesu w walce z narkobiznesem

Skomplikowana operacja dowodzi skuteczności wieloletniej współpracy między polską a ukraińską policją, która jest konsekwentnie rozwijana. Rozbicie siatki było możliwe także dzięki międzynarodowym projektom, w ramach których służby wymieniają się wiedzą i sprzętem. Niezbędne wyposażenie dla polskiej policji zapewniono w ramach projektu „Crystal Palace”, finansowanego z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej. Działania te wpisują się w priorytety Europejskiej Platformy Przeciwdziałania Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT), której celem jest walka z najpoważniejszą przestępczością zorganizowaną na terenie UE.

