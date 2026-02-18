Rozbito międzynarodowy gang motocyklowy. Polskie i niemieckie służby zabezpieczyły broń i 200 tysięcy euro

Wielka akcja CBŚP i BKA. Rozbito gang działający w czterech krajach

Szeroko zakrojona akcja policyjna, przeprowadzona w drugiej połowie stycznia, doprowadziła do sparaliżowania działalności jednej z najgroźniejszych grup przestępczych w Europie. Działania objęły terytorium Polski, Niemiec, Czech oraz Hiszpanii, gdzie łącznie zatrzymano 23 osoby. Wśród aresztowanych znaleźli się obywatele Polski i Niemiec, w tym członkowie jednego z najsłynniejszych na świecie gangów motocyklowych oraz przedstawiciele tureckich klanów rodzinnych. Skuteczne uderzenie było efektem wielomiesięcznej pracy operacyjnej i śledczej służb kilku państw. To jeden z największych sukcesów w walce z przestępczością zorganizowaną w ostatnich latach.

Kulisy międzynarodowej operacji. Jak polskie i niemieckie służby namierzyły przestępców?

Sukces tej skomplikowanej operacji był możliwy dzięki wzorowej współpracy polskiej Prokuratury Krajowej z prokuraturą w Düsseldorfie. Kluczową rolę w koordynacji działań odegrał Eurojust, unijna agencja do spraw współpracy sądowej w sprawach karnych. W realizację zaangażowano elitarne jednostki, takie jak niemiecki Bundeskriminalamt (BKA), Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wspólne planowanie pozwoliło na jednoczesne przeprowadzenie zatrzymań i przeszukań w wielu miejscach, co całkowicie zaskoczyło członków gangu i uniemożliwiło im zniszczenie dowodów.

Handel bronią, narkotykami i toksycznymi odpadami. Czym zajmował się rozbity gang?

Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa działała nieprzerwanie od 2014 do 2022 roku, a jej członkowie specjalizowali się w szerokim spektrum nielegalnej działalności. Przestępcy zajmowali się handlem bronią palną i amunicją, wprowadzaniem do obrotu fałszywych pieniędzy oraz przemytem znacznych ilości narkotyków. Ich aktywność obejmowała również kradzieże luksusowych samochodów, czerpanie korzyści z prostytucji, a także wyjątkowo niebezpieczny proceder nielegalnego sprowadzania do Polski toksycznych odpadów. W ramach polskiej części śledztwa zatrzymano pięć osób, z czego cztery trafiły do tymczasowego aresztu.

Fałszywe legitymacje policyjne i 200 tysięcy euro w skrytce. Co znaleziono podczas przeszukań?

Podczas przeszukań na terenie Polski i Niemiec funkcjonariusze zabezpieczyli imponujący arsenał dowodów świadczących o profesjonalnym charakterze grupy. Znaleziono broń palną, amunicję, duże ilości narkotyków i nielegalne wyroby tytoniowe. Szczególnym zaskoczeniem było odkrycie podrobionych legitymacji i elementów umundurowania polskich służb, a także pieczęci urzędowych służących do fałszowania dokumentów. W jednej ze specjalnie przygotowanych skrytek policjanci natrafili na 200 tysięcy euro w gotówce, która według śledczych pochodzi bezpośrednio z działalności przestępczej.

Źródło: Policja.pl

Nawet 15 lat więzienia dla zatrzymanych. Jaka kara grozi członkom grupy przestępczej?

Zatrzymanym członkom rozbitej grupy przestępczej postawiono bardzo poważne zarzuty. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnione w jej ramach czyny, takie jak handel bronią czy narkotykami, grozi im surowa kara. Zgodnie z kodeksem karnym, podejrzani mogą spędzić w więzieniu nawet do 15 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie. Zebrany materiał dowodowy jest bardzo mocny i stanowi solidną podstawę do skierowania aktu oskarżenia do sądu.