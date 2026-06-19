Bezpieczeństwo finansowe i rezerwy w czasie kryzysu. Eksperci dyskutują podczas Warszawskich Targów Obronnych

Zastępca redaktora naczelnego "Super Expressu" Hubert Biskupski poprowadził inauguracyjną debatę pod hasłem "Bezpieczeństwo 360°. Rezerwy strategiczne i bezpieczeństwo finansowe w reagowaniu kryzysowym". W rozmowie wzięli udział przedstawiciele kluczowych instytucji oraz biznesu. Na scenie pojawili się płk Robert Frommholz reprezentujący Agencję Uzbrojenia, Andrzej Hawryluk z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz szef Grupy Niewiadów SA Przemysław Kowalczuk, a także członkini zarządu Wielton Defence Małgorzata Sokołowska oraz wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka.

Początek spotkania skupił się na udziale instytucji finansowych w sektorze zbrojeniowym. Reprezentująca sektor bankowy Agnieszka Wachnicka podkreśliła, że rozwój tego obszaru należy rozpatrywać wielotorowo. Zaznaczyła, że bezpieczeństwo to nie tylko zakup sprzętu wojskowego, ale również inwestycje w odporność w sferze infrastrukturalnej, energetycznej, cybernetycznej czy żywnościowej. Ekspertka wprost przyznała, że publiczne pieniądze to za mało i konieczne staje się mobilizowanie prywatnego kapitału.

Wiceprezes Związku Banków Polskich Agnieszka Wachnicka zwróciła również uwagę na mechanizm dzielenia ryzyka w specyficznym obszarze zbrojeń. „On jest w dużej mierze uzależniony od harmonogramów modernizacyjnych, od zamówień. Po stronie państwa mamy technologie, które starzeją się szybciej niż cykl finansowania, jak choćby technologie dronowe. Dzisiaj i to wszystko musimy też przeanalizować, ponieważ banki są w stanie oczywiście brać na siebie i zarządzać ryzykiem, które znają i na które mają wpływ, ale na to ryzyko polityczne też jest strategiczne wpływu nie mają” – powiedziała w trakcie panelu.

Z kolei płk Robert Frommholz reprezentujący Agencję Uzbrojenia opisał szeroki obszar działania swojej instytucji, wskazując na konieczność budowy odpowiedniego zaplecza. „Agencja Uzbrojenia jest podmiotem przeznaczonym do pozyskiwania sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych. I ten zakres jest od najmniejszej przysłowiowej kulki kalibru 5,56, poprzez armatohaubicę, czołgi, samoloty, okręty, aż po przestrzeń kosmiczną, czyli satelity. (...) Czy taki, czy inny sprzęt powinien być akurat pozyskiwany, czy z takiego czy innego kraju, czy takiej, czy innej firmy. Ale to jest ten core, który jest potrzebny dla wojska. Natomiast na pewno nie jest to pełna zdolność, jeżeli chodzi o to, musimy patrzeć poprzez pryzmat wielu elementów, które siły zbrojne muszą stworzyć, aby ten sprzęt w optymalny sposób wykorzystać. To są przede wszystkim ludzie. To są zasoby ludzkie, wyszkolone, infrastruktura od takiej typowo budowlanej, poprzez infrastrukturę techniczną, ponieważ musimy mieć zaplecze techniczne, które będzie wspierało nas w eksploatacji tego sprzętu.Sprzęt kupujemy na 30-40 lat” – przyznał wojskowy.

Przemysław Kowalczuk - Prezes Zarządu Grupa Niewiadów SA zauważył, że: "Warszawska Giełda Papierów Wartościowych dokonała skutecznej emisji akcji, w zasadzie jesteśmy już postrzegani jako grupa prywatna-publiczna. Ponieważ podmioty Skarbu Państwa objęły część akcji, są obecne w tym momencie w strukturze. Może to dać pewne możliwości. (...) Jeżeli mówimy o tym, co potrzeba. Oprócz samego dialogu, samego zrozumienia twardych zdolności. Potrzeba co było na samym początku naszej dyskusji, powiedziane czyli pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. W dwóch zakresach pierwszy jest to zakres inwestycyjny".

Biorący udział w dyskusji Andrzej Hawryluk - Zastępca Prezesa, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, przyznał, że RARS to agencja, która gromadzi rezerwy strategiczne według rządowego programu rezerw strategicznych: "W tej chwili pracujemy nad nowym programem MSWiA na lata 2027-31, a program jest niestety albo stety dokumentem poufnym, na którym pracujemy. Rezerwy, które gromadzimy są rezerwami poufnymi do grona tych rezerw, które gromadzimy i zbieramy to są rezerwy: żywnościowe, medyczne, informatyczne czyli zasoby związane w zarządzanie rezerwami strategicznymi dotyczącymi ochrony cyberbezpieczeństwa i wszystkiego z tym często związane".

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