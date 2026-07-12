Do tragedii doszło w Wielkiej Brytanii. W posiadłości zlokalizowanej w hrabstwie Devon odkryto zwłoki 78-letniej Ann Widdecombe, dawnej minister, wieloletniej parlamentarzystki i niezwykle popularnej przedstawicielki brytyjskich środowisk prawicowych. Zbrodnia zszokowała tamtejsze społeczeństwo, a trwające od dłuższego czasu dochodzenie zyskało na dynamice.

Nowy podejrzany o zabójstwo Ann Widdecombe w rękach policji

Służby z Devon i Kornwalii wydały komunikat o zatrzymaniu w sobotę wieczorem 28-latka, któremu przypisuje się dokonanie zabójstwa Ann Widdecombe. Mężczyzna został umieszczony w areszcie, gdzie trwa jego przesłuchanie. Policjanci zaznaczyli, że obecnie zgromadzone dowody nie sugerują terrorystycznego tła zbrodni, a śledztwo toczy się w trybie kryminalnym.

Jest to już drugi aresztowany w toku śledztwa. Wcześniej służby zatrzymały 26-latka w Newton Abbot, miejscowości znajdującej się w pobliżu rezydencji zmarłej polityk. Mężczyzna ten odzyskał jednak wolność po zakończeniu wstępnych procedur śledczych.

Tajemnicza śmierć w Haytor. Brytyjski premier reaguje

Zwłoki Ann Widdecombe zostały zlokalizowane w miniony czwartek na terenie jej posesji w Haytor, na południowym zachodzie Wielkiej Brytanii. Funkcjonariusze nie zdecydowali się do tej pory na ujawnienie detali otoczenia, w jakim dokonano zabójstwa, ani ewentualnych motywów działania mordercy. Wiadomość o śmierci parlamentarzystki wywołała reakcję szefa brytyjskiego rządu Keira Starmera, który wyraził szacunek dla wieloletniej służby publicznej zmarłej polityk.

Konserwatywna kariera i występy w telewizji Ann Widdecombe

Ann Widdecombe była przez dziesięciolecia jedną z kluczowych postaci na brytyjskiej prawicy. W latach dziewięćdziesiątych pełniła funkcję młodszej minister w gabinecie Johna Majora, a następnie współpracowała z formacjami politycznymi Nigela Farage'a. Reprezentowała Reform UK w kwestiach migracyjnych i zasiadała w Parlamencie Europejskim między 2019 a 2020 rokiem.

Zasłynęła ze stanowczych, konserwatywnych przekonań. Opowiadała się przeciwko ułatwieniom w dostępie do aborcji, nie popierała zrównania wieku zgody na kontakty intymne w relacjach homo- i heteroseksualnych oraz aktywnie uczestniczyła w debatach o migracji.

Po odejściu z czynnej polityki zyskała status gwiazdy telewizyjnej. Wzięła udział w brytyjskich wersjach formatów „Strictly Come Dancing” oraz „Big Brother” dla celebrytów. Postępowanie mające na celu wyjaśnienie morderstwa byłej minister pozostaje w toku, a służby zapowiadają kolejne kroki w śledztwie, które wstrząsnęło brytyjską opinią publiczną.

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