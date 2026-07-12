Najświeższe dane sondażowe potwierdzają, że obywatele oczekują od najwyższych władz państwowych porozumienia i wspólnego frontu, odkładając na bok animozje partyjne. Zdecydowana większość respondentów uważa, że Donald Tusk i Karol Nawrocki muszą działać ramię w ramię, szczególnie w kontekście relacji z Kijowem oraz niedawnych nieporozumień dotyczących Orderu Orła Białego. Badanie unaocznia jednak ciekawe podziały między zwolennikami obecnej władzy a sympatykami opozycji.

Z sondażu zrealizowanego dla Wirtualnej Polski jednoznacznie wynika, że zdecydowana większość obywateli oczekuje od rządu i głowy państwa jednolitych komunikatów w kwestiach związanych z sytuacją za naszą wschodnią granicą. Badani zostali poproszeni o ocenę pożądanych relacji na linii szef rządu – prezydent. Problem ten zyskał na znaczeniu w obliczu ostatnich zgrzytów dyplomatycznych oraz gorącej debaty publicznej na temat przyznawania Orderu Orła Białego, co w ostatnich dniach zdominowało polityczne dyskusje.

Sondaż o współpracy Donalda Tuska z Karolem Nawrockim

Ankieterzy zapytali Polaków, czy w kontekście wojny za wschodnią granicą gabinet premiera powinien dążyć do konsensusu z głową państwa, czy raczej realizować swoją niezależną wizję. Wyniki okazały się nad wyraz klarowne. Aż 65,4 proc. uczestników badania uważa, że ekipa Donalda Tuska musi szukać porozumienia z Karolem Nawrockim. Odmienną opinię zaprezentowało 25,7 proc. respondentów, opowiadając się za samodzielnością Rady Ministrów w tej materii. Z kolei 8,8 proc. ankietowanych wstrzymało się od głosu i nie wskazało jednoznacznej odpowiedzi.

Te dane dobitnie dowodzą, że w społeczeństwie dominuje głębokie przekonanie o konieczności współpracy pomiędzy kluczowymi instytucjami państwowymi. Niezależnie od trwających przepychanek politycznych, obywatele oczekują stabilności i wspólnego frontu na najwyższych szczeblach władzy.

Wyborcy partii rządzącej a zwolennicy opozycji. Różnice w opiniach

Głębsza analiza zebranych danych ukazuje interesujące pęknięcia w postrzeganiu tej kwestii przez różne grupy wyborców. Wśród osób deklarujących poparcie dla partii tworzących obecną koalicję rządową – czyli Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 – za współdziałaniem szefa rządu z prezydentem opowiada się 38 proc. pytanych. Jednak ponad połowa, dokładnie 54 proc. z tej grupy, uważa, że to gabinet premiera powinien samodzielnie kształtować kierunek polityki wschodniej. Pozostałe 8 proc. nie wyraziło zdecydowanego zdania w tej sprawie.

Zupełnie odwrotne tendencje można zaobserwować w elektoracie partii opozycyjnych, gdzie przytłaczająca większość, bo aż 89 proc. respondentów, twardo opowiada się za współdziałaniem rządu i prezydenta. Podobne oczekiwania płyną ze strony osób, które nie uczestniczą w wyborach lub nie mają sprecyzowanych preferencji politycznych. W tej grupie 65 proc. popiera dążenie do kompromisu, podczas gdy jedynie 21 proc. popiera niezależne działania Rady Ministrów.

Konflikt o Order Orła Białego

Opublikowane wyniki badania trafiają w sam środek ożywionych dyskusji o kształcie relacji na linii rząd-prezydent. Ogromne kontrowersje wywołały ostatnio kwestie związane z przyznawaniem najwyższego odznaczenia państwowego, co naturalnie splotło się z szerszą dyskusją na temat skutecznego prowadzenia polityki wobec wschodniego sąsiada.

Wyniki badania wyraźnie pokazują, że obywatele ponad podziałami liczą na pragmatyzm i współpracę najważniejszych polityków w kraju. Sondaż dla Wirtualnej Polski zrealizowała pracownia United Surveys by IBRiS w dniach 26–28 czerwca 2026 r., na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich Polaków, wykorzystując metody CAWI oraz CATI.

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