Ziobro wymyka się sprawiedliwości. Jest komentarz ministra o krokach prokuratury

Sąd uznał, że brak dowodów na obecność Ziobry w UE lub plany jego podróży po Unii wyklucza wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

lub plany jego podróży po Unii wyklucza wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Minister Waldemar Żurek krytykuje to orzeczenie, zwracając uwagę, że były minister w każdej chwili może zjawić się na terytorium Unii .

. Szef MS informuje, że wniosek o ekstradycję do Stanów Zjednoczonych jest już w przygotowaniu i zostanie wysłany tuż po publikacji uzasadnienia przez sąd drugiej instancji.

Sonda Czy Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski i stawić się przed organami ścigania? Tak, powinien wyjaśnić sprawę w kraju Nie, jeśli uważa, że postępowanie jest polityczne Trudno powiedzieć

Sąd Okręgowy bez zgody na ENA dla Ziobry

Trzynastego lipca Anna Ptaszek, pełniąca funkcję rzeczniczki Sądu Okręgowego w Warszawie do spraw karnych, przekazała istotną informację. Wskazała, że sąd nie wydał zgody na Europejski Nakaz Aresztowania w stosunku do Zbigniewa Ziobry. Sędzia, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, dodała również, że wniosek obejmujący ewentualny pobyt polityka na terenie Wielkiej Brytanii także został odrzucony, a od obu decyzji nie ma odwołania. Powodem takiej sytuacji jest fakt, że nie przedstawiono twardych dowodów na to, iż oskarżony znajduje się w krajach unijnych lub planuje taką podróż, również na Wyspy Brytyjskie.

Tymczasem były szef resortu sprawiedliwości od maja przebywa za oceanem, w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura nie składa jednak broni i szykuje się do ściągnięcia poszukiwanego polityka do kraju, mimo że nie będzie to proste. Waldemar Żurek w rozmowie z „Super Expressem” poinformował, że działania związane z przygotowaniem dokumentów o sprowadzenie oskarżonego do Polski są już na zaawansowanym etapie. Według Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego jedyną kwestią opóźniającą wysłanie wniosku jest oczekiwanie na pisemne uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w sprawie aresztu.

Minister sprawiedliwości jasno daje do zrozumienia, że nie podziela opinii sędziów odnośnie braku nakazu. Argumentuje, że przecież nie ma żadnych przeszkód, by Zbigniew Ziobro w dowolnym momencie wylądował na terenie Unii Europejskiej. Żurek przypomina, że cała procedura trwała od lutego do lipca, a w tym czasie polityk mógł swobodnie podróżować między Europą a USA. Z tego powodu uważa, że dokument powinien zostać wydany i nie wyklucza ponowienia wniosku.

Ziobro objęty listem gończym w aferze Funduszu Sprawiedliwości

Sytuacja byłego ministra to jeden z najpoważniejszych elementów śledztwa prowadzonego w związku z nieprawidłowościami wokół Funduszu Sprawiedliwości w czasach, gdy u władzy było Prawo i Sprawiedliwość. Wśród zarzutów stawianych Ziobrze znajduje się między innymi stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej i wyzyskiwanie stanowiska państwowego do działań niezgodnych z prawem. Gdy w lutym sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu, automatycznie uruchomiono procedurę wydania listu gończego, a w kolejnym kroku wystąpiono o Europejski Nakaz Aresztowania.

Zanim doszło do zasądzenia aresztu, Zbigniew Ziobro przez parę miesięcy schronił się na Węgrzech. Rząd Viktora Orbána zapewnił mu tam międzynarodową ochronę prawną. Sytuacja zmieniła się w maju, po przegranych wyborach w tym kraju, kiedy to polityk poinformował opinię publiczną o swoim pobycie w Stanach Zjednoczonych. Podkreślił wtedy stanowczo, że jego wyjazd to nie ucieczka, a posługuje się on dokumentami azylowymi wydanymi na Węgrzech.

Z początkiem lipca pojawiły się informacje o tym, że władze węgierskie wycofały status uchodźcy politykowi i jego żonie, Patrycji Koteckiej-Ziobro. Taki sam los spotkał byłego zastępcę Ziobry, Marcina Romanowskiego, na którym również ciążą zarzuty w omawianym śledztwie. Decyzja ta oznaczała jednocześnie anulowanie ich dotychczasowych dokumentów uprawniających do podróżowania.