Ziobro przebywa w USA. Sondaż zdradza, co Polacy myślą o wpływie tej sytuacji na stosunki obu państw

Sondaż CBOS na temat relacji polsko-amerykańskich i obecności Ziobry w USA

Badanie CBOS dotyczyło poglądów Polaków na aktualne wydarzenia polityczne, ze szczególnym uwzględnieniem faktu, że Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych, mimo że jest poszukiwany przez polski wymiar sprawiedliwości. Wyniki pokazują, że zdecydowana większość, bo aż 66 proc. respondentów, nie dostrzega zagrożenia dla wzajemnych relacji obu państw w związku z tą sytuacją. Odmiennego zdania było jedynie 17 proc. ankietowanych, a taki sam odsetek pytanych nie potrafił jednoznacznie ocenić tego zagadnienia, wybierając opcję „trudno powiedzieć”.

Co o relacjach USA - Polska w kontekście Ziobry uważają Polacy, a co Polki? Jest badanie

Szczegółowa analiza wyników wskazuje na subtelne różnice w postrzeganiu sprawy w zależności od płci i wieku. Negatywny wpływ pobytu Zbigniewa Ziobry w USA na stosunki polsko-amerykańskie przewidywano w niemal identycznym stopniu wśród kobiet (17 proc.) i mężczyzn (18 proc.). Taki pogląd dominował jednak wśród osób w wieku od 18 do 24 lat (26 proc.) oraz tych z wykształceniem podstawowym (28 proc.). Z kolei optymizm co do braku negatywnych konsekwencji przeważał w odpowiedziach mężczyzn (71 proc.) w porównaniu do kobiet (61 proc.). Najczęściej przekonanie o obojętności tej sytuacji dla relacji dwustronnych wyrażały osoby w wieku 55-64 lat (71 proc.) oraz badani z wykształceniem wyższym (72 proc.).

Ekspertka komentuje wyniki sondażu CBOS

Dr Małgorzata Bonikowska, pełniąca funkcję prezesa Centrum Stosunków Międzynarodowych, podzieliła się swoimi przemyśleniami z Polską Agencją Prasową. Jej zdaniem, przebywanie byłego ministra sprawiedliwości na terytorium USA nie powinno znacząco zaszkodzić bilateralnym stosunkom, chociaż przyznała, że jest to jeden z czynników komplikujących wzajemne relacje. Według niej, Polska, traktując Stany Zjednoczone jako partnera strategicznego, nie może pozwolić sobie na eskalację napięć i podejmuje działania zmierzające do ich łagodzenia i zacieśniania współpracy.

„Robimy zresztą wszystko jako państwo, żeby te relacje były jak najlepsze i też jak najbliższe, (...) jeżeli są w nich jakieś napięcia, staramy się je łagodzić, a nie powiększać”

Ekspertka zauważyła również, że fakt ukrywania się osoby poszukiwanej w Polsce na terenie USA stanowi wyzwanie nie tylko dla obecnego obozu rządzącego, ale dla państwa polskiego jako całości. Sondaż, na którym opierają się te wnioski, przeprowadzono między 18 a 20 maja 2026 roku.

Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych

Przypomnijmy, że doniesienia o pobycie Zbigniewa Ziobry w USA zostały przez niego samego potwierdzone 10 maja. Wcześniejszy okres spędził on na Węgrzech, korzystając z ochrony międzynarodowej przyznanej mu przez rząd Viktora Orbana. Poseł Prawa i Sprawiedliwości i były szef resortu sprawiedliwości mierzy się z poważnymi oskarżeniami. Zarzuca mu się między innymi kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz nadużywanie uprawnień w celach przestępczych. Lista zarzutów obejmuje 26 punktów, w tym nakłanianie podwładnych do nielegalnych działań mających na celu przyznawanie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości wybranym podmiotom, manipulacje w procedurach konkursowych i przekazywanie środków nieuprawnionym beneficjentom.

