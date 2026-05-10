Ziobro zabiera głos zza oceanu. Potwierdza swój wylot do USA i przerywa milczenie

Gdzie jest Zbigniew Ziobro? Były minister widziany w USA

W niedzielę 10 maja 2026 r. media poinformowały o zaskakującym obrocie spraw wokół Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości, od dłuższego czasu przebywający na Węgrzech, miał wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Dowodem na tę zmianę miejsca pobytu były zdjęcia zrobione politykowi na lotnisku Newark niedaleko Nowego Jorku. Taki krok byłego szefa resortu sprawiedliwości ma związek z politycznymi przetasowaniami na Węgrzech. Nowo wybrany premier Peter Magyar, reprezentujący zwycięskie ugrupowanie, zapowiedział wydalenie z terytorium Węgier Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Magyar argumentował, że jego kraj nie będzie służył jako azyl dla polityków, wobec których wysuwane są zarzuty o charakterze korupcyjnym czy dotyczące przekraczania uprawnień.

Zbigniew Ziobro odrzuca jednak perspektywę powrotu do ojczyzny. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że Polska nie jest obecnie państwem praworządnym, co w jego ocenie wyklucza możliwość sprawiedliwego i rzetelnego osądzenia go. Aktualny szef Ministerstwa Sprawiedliwości, Waldemar Żurek, zapowiedział już interwencję na arenie międzynarodowej. Rząd polski ma zażądać od władz węgierskich i amerykańskich stosownych wyjaśnień w związku z opuszczeniem Węgier przez Zbigniewa Ziobrę.

Zbigniew Ziobro udzielił pierwszego wywiadu z USA

Obecnie pobyt Zbigniewa Ziobry w USA jest już potwierdzonym faktem. Polityk przerwał milczenie i wystąpił w Telewizji Republika, udzielając pierwszego wywiadu od momentu ujawnienia jego wylotu z Europy.

Jestem w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj przyleciałem. Poruszam się po raz trzeci po Stanach Zjednoczonych. To ułożony, piękny kraj. Najsilniejsza demokracja świata. Nastąpi bezpieczeństwa Polski w tych zagrożeń coraz bardziej niepewnego, niebezpiecznego świat - ocenił.

Ziobro przyznał, że nieustannie jest powtarzane, że uciekł, co jest, jak mówi nieprawdą. Bo był na Węgrzech legalnie i informacja o ściganiu go zastała go w Budapeszcie. - Pozwoliło mi to z dystansem podejść do tych działań rządu, który nie raz, nie dwa i trzy łamał prawo ocenić, czy w warunkach rządu, demokracji, walczącej rządu, którego premier mówi, że będzie opozycji realizował procesy norymberskie. Wiemy, czym się procesy norymberskie kojarzą. Mam szansę na uczciwy proces. Chętnie stanę przed sądem, ale prawdziwym, niezawisłym - przyznał. Zdaniem Ziobry celem działań Tuska: - Nie jest doprowadzenie do procesu na uczciwych zasadach, tylko prowadzenie mnie w kajdanach przed kamerami TVN.