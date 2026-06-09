Zdumiewająca metamorfoza Agaty Dudy po wyprowadzce z Pałacu Prezydenckiego

Zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyścigu o fotel prezydencki w 2015 roku sprawiło, że uwaga opinii publicznej naturalnie skupiła się również na jego rodzinie. Wieloletnia nauczycielka języka niemieckiego stanęła przed sporym wyzwaniem, ponieważ musiała w błyskawicznym tempie dostosować swój wizerunek do wymogów państwowych protokołów.

Początkowe lata sprawowania urzędu przez jej męża charakteryzowały się sporym konserwatyzmem w doborze ubrań oraz ułożeniu włosów. Żona głowy państwa wybierała proste i zachowawcze fryzury, decydując się na krótkie kosmyki z asymetryczną grzywką. Taki wygląd wywoływał skojarzenia z wokalistką Magdą Steczkowską oraz postacią Claire Underwood z popularnego serialu, chociaż w późniejszym okresie pierwsza dama zdecydowała się na radykalniejsze cięcia.

Przełom pierwszej i drugiej kadencji przyniósł wyraźną ewolucję w wyglądzie małżonki prezydenta, co najbardziej rzucało się w oczy w kwestii jej uczesania. Agata Duda zrezygnowała z zasłaniania czoła i postawiła na odważniejsze rozwiązania. Największym echem odbiło się ostre cięcie w stylu pixie z uniesioną górą, które nadawało jej wizerunkowi wyrazistości, a tuż przed opuszczeniem pałacu pojawiła się kolejna modyfikacja włosów.

Opublikowane niedawno kadry zza oceanu wywołały spore poruszenie, ponieważ rozpoznanie byłej pierwszej damy sprawiało początkowo trudności. Małżonka polityka towarzyszyła mu w trakcie ostatniej podróży do Stanów Zjednoczonych.

Obecny wygląd byłej pierwszej damy mocno nawiązuje do połowy okresu prezydentury jej męża i przywołuje na myśl formalny styl biznesowy. Zupełnie inne ułożenie włosów sprawiło, że żona polityka wygląda na zdecydowanie młodszą osobę. Opuszczenie najważniejszego budynku w państwie najwyraźniej wpłynęło pozytywnie na jej prezencję, co doskonale widać w galerii zdjęć PO KLIKNIĘCIU TUTAJ.

Była pierwsza dama zrezygnowała z powrotu do szkoły, o czym polityk wspominał wiosną podczas jednej z medialnych rozmów, wyjaśniając powody tej decyzji. „Moja żona nie zajmuje się w tej chwili niczym. Straciła swoją pracę, którą miała wcześniej, przez moją prezydenturę. No i jest w tej chwili w domu, to jest jej świadomy wybór” stwierdził w marcu. Należy jednak pamiętać o zarejestrowaniu przez małżeństwo pod koniec ubiegłego roku nowej działalności gospodarczej, która widnieje w oficjalnych rejestrach jako spółka komandytowa „Andrzej Duda PAAD”.

Express Biedrzyckiej - WSTĘP