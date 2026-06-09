Zdumiewająca metamorfoza Agaty Dudy po wyprowadzce z Pałacu Prezydenckiego

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-06-09 14:04

Była pierwsza dama RP przez lata przyciągała wzrok dziennikarzy, którzy regularnie analizowali jej stroje i uczesania. W trakcie prezydentury męża przeszła sporą ewolucję wizerunkową, zmieniając bezpieczne upięcia na znacznie bardziej nowoczesne formy. Najnowsze fotografie pokazują jednak zupełnie inne oblicze Agaty Dudy, która zaskoczyła powrotem do dawnego wyglądu.

Zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyścigu o fotel prezydencki w 2015 roku sprawiło, że uwaga opinii publicznej naturalnie skupiła się również na jego rodzinie. Wieloletnia nauczycielka języka niemieckiego stanęła przed sporym wyzwaniem, ponieważ musiała w błyskawicznym tempie dostosować swój wizerunek do wymogów państwowych protokołów.

Początkowe lata sprawowania urzędu przez jej męża charakteryzowały się sporym konserwatyzmem w doborze ubrań oraz ułożeniu włosów. Żona głowy państwa wybierała proste i zachowawcze fryzury, decydując się na krótkie kosmyki z asymetryczną grzywką. Taki wygląd wywoływał skojarzenia z wokalistką Magdą Steczkowską oraz postacią Claire Underwood z popularnego serialu, chociaż w późniejszym okresie pierwsza dama zdecydowała się na radykalniejsze cięcia.

Przełom pierwszej i drugiej kadencji przyniósł wyraźną ewolucję w wyglądzie małżonki prezydenta, co najbardziej rzucało się w oczy w kwestii jej uczesania. Agata Duda zrezygnowała z zasłaniania czoła i postawiła na odważniejsze rozwiązania. Największym echem odbiło się ostre cięcie w stylu pixie z uniesioną górą, które nadawało jej wizerunkowi wyrazistości, a tuż przed opuszczeniem pałacu pojawiła się kolejna modyfikacja włosów.

Opublikowane niedawno kadry zza oceanu wywołały spore poruszenie, ponieważ rozpoznanie byłej pierwszej damy sprawiało początkowo trudności. Małżonka polityka towarzyszyła mu w trakcie ostatniej podróży do Stanów Zjednoczonych.

Obecny wygląd byłej pierwszej damy mocno nawiązuje do połowy okresu prezydentury jej męża i przywołuje na myśl formalny styl biznesowy. Zupełnie inne ułożenie włosów sprawiło, że żona polityka wygląda na zdecydowanie młodszą osobę. Opuszczenie najważniejszego budynku w państwie najwyraźniej wpłynęło pozytywnie na jej prezencję, co doskonale widać w galerii zdjęć PO KLIKNIĘCIU TUTAJ.

Była pierwsza dama zrezygnowała z powrotu do szkoły, o czym polityk wspominał wiosną podczas jednej z medialnych rozmów, wyjaśniając powody tej decyzji. „Moja żona nie zajmuje się w tej chwili niczym. Straciła swoją pracę, którą miała wcześniej, przez moją prezydenturę. No i jest w tej chwili w domu, to jest jej świadomy wybór” stwierdził w marcu. Należy jednak pamiętać o zarejestrowaniu przez małżeństwo pod koniec ubiegłego roku nowej działalności gospodarczej, która widnieje w oficjalnych rejestrach jako spółka komandytowa „Andrzej Duda PAAD”.

Express Biedrzyckiej - WSTĘP
Pierwsza Dama po raz ostatni. Agata Kornhauser-Duda żegna się z urzędem
Galeria zdjęć 30
Agata Duda