Zbigniew Ziobro kończy 56 lat. Niewielu zna jego tajemnicze drugie imię

Życiorys Zbigniewa Ziobry

Urodzony w Krakowie w 1970 roku Zbigniew Ziobro świętuje 56. urodziny. Na scenie politycznej funkcjonuje od czasów wczesnej młodości, zdobywając mandaty poselskie na Sejm IV, V, VI, VIII i IX kadencji, a także zasiadając w Parlamencie Europejskim w latach 2009-2014. Funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego pełnił dwukrotnie – najpierw w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego (2005-2007), a następnie od 2015 roku w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego.

Były prokurator generalny z wykształcenia jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (rocznik 1994). W swoim dorobku ma również ukończoną aplikację prokuratorską w Katowicach. W życiu prywatnym jest mężem byłej dziennikarki, Patrycji Koteckiej-Ziobro, z którą wychowuje dwoje dzieci. Ciekawostką jest fakt, o którym można przeczytać na stronach Państwowej Komisji Wyborczej – pełne personalia polityka to Zbigniew Tadeusz Ziobro.

Co oznaczają imiona byłego ministra sprawiedliwości?

Starosłowiańskie imię Zbigniew tłumaczy się jako osobę, która powinna okiełznać swój gniew. Jak podaje portal ksiegaimion.pl, mężczyźni noszący to imię to ludzie czynu, sprawiedliwi i bardzo pracowici. Nie stronią od ryzyka, co często, dzięki sprzyjającemu losowi, prowadzi ich do sukcesów. Cechuje ich obiektywizm – potrafią przyznać się do winy i przyjąć zasłużoną karę.

Z kolei wywodzące się z języka aramejskiego imię Tadeusz, znane już z kart Biblii, oznacza człowieka sprytnego i niezwykle odważnego. Osoby o tym imieniu bywają wrażliwe na popędzanie. Pracują szybko, choć potrzebują czasu na start. Mają naturę buntowników, precyzyjne umysły i mocno wierzą w swoje możliwości, wytrwale dążąc do celu z mnóstwem autorskich pomysłów.

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