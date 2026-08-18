Tusk apeluje do prezydenta. "Na miłość Boga, niech panu nie przyjdzie do głowy"

Spotkanie Donalda Tuska z dziennikarzami. Ważne zapowiedzi

We wtorek przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk spotkał się z dziennikarzami. W swoim wystąpieniu zwrócił się również z niezwykle emocjonalną prośbą wprost do prezydenta Karola Nawrockiego. Z ust premiera padły słowa pełne powagi i wyraźnego apelu o współpracę i wsparcie dla rządowych projektów.

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Nowa ustawa. Szansa na szybsze inwestycje

Rząd planuje zatwierdzenie nowej ustawy, która ma na celu ułatwienie realizacji głównych inwestycji w Polsce. Wcześniej Donald Tusk zapowiadał, że projekt obejmie takie działania jak budowa trasy krajowej numer 7 w stronę portu w Gdyni, rozwój portów w Gdyni i w Świnoujściu oraz inwestycje w infrastrukturę kolejową obsługującą te obiekty. Nowe przepisy miałyby pozwolić na szybsze budowanie istotnych strategicznie miejsc, m.in. skracając czas trwania procedur sądowych i ułatwiając sprawy związane z usuwaniem drzewostanu. Dla rządu wsparcie w tej kwestii ze strony głowy państwa jest bardzo ważne, by nowe regulacje weszły w życie szybko.

Emocjonalny apel do Karola Nawrockiego

Po zakończeniu omawiania planów rządowych premier Donald Tusk skierował swoje słowa wprost do prezydenta Karola Nawrockiego.

- Na miłość Boga, panie prezydencie, niech panu nie przyjdzie do głowy zawetować tej ustawy, dzięki której chcemy przyspieszyć te inwestycje. Mamy już wszyscy chyba trochę dosyć tych blokad, które kompletnie bez sensu paraliżują przedsięwzięcia, które są ważne z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa i polskiej gospodarki. To jest wyścig z czasem i wyścig Polski o pierwsze miejsce na Bałtyku

Warto wspomnieć, że w minionym tygodniu premier Donald Tusk wspólnie z prezydentem Karolem Nawrockim brali udział w ceremonii chrztu nowego okrętu polskiej marynarki.